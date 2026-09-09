باشگاه خبرنگاران جوان - سفارت ایران در انگلیس اعلام کرد: مراتب تاسف عمیق خود را از تصمیم دولت انگلیس برای اعمال تحریم‌های غیرقانونی علیه مردم ایران ابراز می‌داریم.

چنین تحریم‌های غیرقانونی مغایر با منافع مشترک ایران و انگلیس است. همسویی با سیاست ناعادلانه ایالات متحده در اعمال تروریسم اقتصادی علیه ایران، جز تعمیق دیوار بی‌اعتمادی بین دو کشور و تضعیف پایه‌های همکاری دوجانبه، نتیجه‌ای نخواهد داشت.

جمهوری اسلامی ایران همواره به قوانین بین‌المللی متعهد بوده و برنامه هسته‌ای ایران تحت نظارت کامل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی (IAEA) است.

سفارت توصیه می‌کند که دولت انگلیس به جای رفتار اشتباه و غیرسازنده، اقدام تجاوزکارانه رژیم‌های کودک‌کش ایالات متحده و اسرائیل علیه ایران را که نقض آشکار قوانین بین‌المللی و حاکمیت ایران است، محکوم کند.