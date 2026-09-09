باشگاه خبرنگاران جوان - مهدی مجرمی درباره جزئیات نرخ و نحوه عرضه بنزین را در سه سطح، اظهار کرد: بر این اساس، بنزین با نرخ اول، هر لیتر ۱۵۰۰ تومان و با سهمیه ماهانه ۶۰ لیتر عرضه می‌شود. مانده این سهمیه حداکثر تا سه ماه در کارت سوخت شخصی قابل ذخیره خواهد بود.

وی ادامه داد: بنزین با نرخ دوم، هر لیتر ۳۰۰۰ تومان و با سهمیه ماهانه ۵۰ لیتر در اختیار دارندگان کارت سوخت شخصی قرار می‌گیرد. مانده سهمیه نرخ دوم قابل ذخیره و انتقال به ماه بعد نیست. همچنین سوخت‌گیری با کارت اضطراری جایگاه با نرخ سوم، هر لیتر ۱۰ هزار تومان انجام خواهد شد.

مدیر روابط عمومی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه خراسان رضوی اظهار کرد: مطابق ضوابط اعلام‌شده، خودروهای دولتی، خودروهای دارای پلاک مناطق آزاد و ویژه، خودروهای وارداتی و خودروهای نوشماره، مشمول سهمیه بنزین با نرخ اول و دوم نخواهند بود.

مجرمی در ادامه تصریح کرد: در خصوص مالکان چندخودرویی نیز سهمیه بنزین با نرخ اول و دوم صرفاً به یک خودرو تعلق می‌گیرد و خودروی دوم به بعد این افراد، مشمول سهمیه‌های یادشده نخواهد بود. همچنین از شهروندان درخواست می‌شود برای تسریع در فرآیند سوخت‌گیری و کمک به مدیریت مصرف سوخت، هنگام مراجعه به جایگاه‌ها کارت سوخت شخصی خود را همراه داشته باشند.