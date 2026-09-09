سپاه پاسداران اعلام کرد که ۲ شناور آمریکایی، ۸ نفتکش و ۱۰ کشتی متخلف با قصد عبور از منطقه ممنوعه، مورد هدف قرار گرفتند.

باشگاه خبرنگاران جوان - روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اعلام کرد که ۲ فروند شناور آمریکایی، ۸ نفتکش و ۱۰ فروند کشتی متخلف با قصد عبور از منطقه ممنوعه و ناایمن تنگه هرمز، مورد هدف قرار گرفتند.
 روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی افزود: مردم مومن و حماسه ساز ایران اسلامی، درود و رحمت خداوند بر شما که با حدود یکصد و نود شبانه روز در میدان بودن، مفهوم واقعی بصیرت و استقامت را به نمایش گذاشتید. فرزندان غیور شما در نیروی دریایی سپاه، ضمن استمرار اعمال مدیریت کامل بر تنگه هرمز، همچنان از امانت شما ملت مومن و بیدار ایران اسلامی پاسداری می‌کنند.

این اطلاعیه می‌افزاید: نیروی دریایی قهرمان سپاه در پاسخ به تجاوز و شرارت ارتش تروریست امریکا در حمله به ۵ نفتکش ایرانی در خلیج همیشه فارس، تعداد ۲ فروند شناور آمریکایی و تعداد ۸ نفتکش را در این منطقه مورد هدف قرار داد و خسارت‌های زیادی به آنها وارد کرد.

همچنین تعداد ۱۰ فروند کشتی متخلف که با تحریک و حمایت ارتش تروریستی متجاوز آمریکا قصد عبور از منطقه ممنوعه و ناایمن تنگه هرمز را داشتند، مورد هدف قرارگرفتند.

تنگه هرمز با قوت و اقتدار تحت رصد و مدیریت نیروی دریایی توانمند و سلحشور سپاه پاسداران انقلاب اسلامی قرار دارد.

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برچسب ها: سپاه پاسداران ، ایران ، آمریکا
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