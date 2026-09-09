باشگاه خبرنگاران جوان؛ فهیمه کدخدا - یزدانپناه، رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان بشرویه، از نهایی شدن هماهنگیها برای واگذاری ۶.۴ هکتار از اراضی ملی واقع در روستاهای «کرند» و «اصفاک» به بنیاد مسکن خبر داد.
یزدانپناه در نشست هماهنگی با حضور رؤسا و کارشناسان بنیاد مسکن و منابع طبیعی اعلام کرد که طی یک هفته آینده، فرآیند تحویل و تحول این اراضی تکمیل خواهد شد. این اقدام با هدف تسریع در اجرای طرحهای هادی و معیشتی و فراهمسازی زمینه مناسب برای تأمین زمین متقاضیان انجام گرفته است.
وی تأکید کرد که این همکاری میان ادارات، با هدف تقویت تعاملات برونسازمانی و در راستای رفع نیازهای اساسی روستاییان برای برخورداری از امکانات رفاهی و مسکن صورت میگیرد تا مسیر خانهدار شدن روستاییان در این دو روستا هموار شود.