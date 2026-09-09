باشگاه خبرنگاران جوان؛ نفیسه خلیلی - سید حسن میرکریمی، مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان تهران درباره وقف‌های جدیدِ مرتبط با حوزه‌های دفاعی کشور گفت: ما در این سال جاری مواردی را داشته‌ایم که افراد اموالی را وقف کرده‌اند، تا عواید آن خرج حوزه‌های دفاعی شود. بعضاً موضوعات آن را تعیین کرده‌اند، که عواید وقف در چه بخش‌هایی از حوزه دفاعی هزینه شود.

میرکریمی درباره ورود سازمان اوقاف برای کمک به مسائل اقتصادی کشور توضیح داد: حوزه وقف اقتصادی است. چون یک مالی وقف می‌شود که عواید آن خرج کار خیر شود. این وقف می‌تواند از یک آپارتمان ساده آغاز شود و مازاد درآمدی آن برای سرمایه‌گذاری در جهت رفع مشکلات جامعه باشد.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان تهران ادامه داد: بدین ترتیب نگاه ما، نگاه عام‌المنفعه و نه سفته‌بازی است. وقف وارد مسائل ناسالم اقتصادی نمی‌شود و در حوزه‌های زنجیره امنیت غذایی، اقتصاد دریامحور، دامپروری، اقتصادی و صنعتی وارد می‌شود و عواید آن به نیت اجرای نیت واقف خرج می‌شود. بنابراین، انجام فعالیت اقتصادی به منزله اقتصادی نیست، بلکه هدف تکمیل جریان وقف و اجرای نیت واقف است.