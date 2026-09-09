رییس پلیس راه البرز از ترافیک سنگین در آزادراه تهران - کرج - قزوین در محدوده این استان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ پیمان کرمی اظهار کرد: ترافیک در خط جنوبی آزادراه قزوین - کرج حدفاصل ترمینال شهید کلانتری تا پل فردیس و از آزادراه کرج - تهران از پل فردیس تا کلاک سنگین است.

وی اضافه کرد: جاده کرج - چالوس و آزادراه تهران - شمال از روز گذشته به دلیل بارش شدید باران برای پیشگیری از هر حوادث بسته شده بود که اکنون بازگشایی شده و تردد در آن جریان دارد.

رییس پلیس راه البرز اظهار کرد: هموطنان باید نسبت به مدیریت زمان سفر خود اقدام کنند تا شاهد ترافیک سنگین تر به ویژه در جاده های این استان نباشیم.

کرمی افزود: پایگاه‌های ثابت و سیار پلیس در قالب اجرای این طرح با کمک تیم های گشت پلیس راه و پاس پیاده وضعیت ترافیکی جاده‌های استان البرز را رصد می‌کنند.

وی بیان کرد: یکی از علل افزایش تصادفات خطای انسانی است که عجله و شتاب ، استفاده مکرر از تلفن همراه در ترافیک و رانندگی طولانی بدون استراحت به حادثه می انجامد؛ رانندگان باید پس از هر ۲ ساعت رانندگی حداقل ۱۵ دقیقه استراحت داشته باشند و کولر یا تهویه هوا را تنظیم کرده زیرا گرم‌ ماندن داخل خودرو باعث خواب‌آلودگی می‌شود.

منبع ایرنا