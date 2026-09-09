باشگاه خبرنگاران جوان- پویا طالبنیا اظهار کرد: از سوی دفتر بازاریابی و توسعه گردشگری خارجی معاونت گردشگری، عملکرد استانها در شاخصهای بازاریابی گردشگری خارجی، تبلیغات گردشگری خارجی، شاخص پایه و فعالیتهای ویژه مورد بررسی قرار گرفت.
مدیرکل میراثفرهنگی کردستان افزود: براساس این ارزیابی عملکرد استان در حوزه بازاریابی و توسعه گردشگری خارجی در سال ۱۴۰۴ نسبت به سال ۱۴۰۳، ۳۱ درصد افزایش داشته که نشاندهنده روند رو به رشد فعالیتهای استان در این حوزه است.
او عنوان کرد: گروه «استانهای پیشرو» شامل استانهایی است که علاوه بر انطباق مناسب عملکرد با برنامههای بازاریابی و تبلیغات گردشگری خارجی، نسبت به سال گذشته نیز رشد عملکردی داشتهاند.
طالبنیا یادآور شد: قرار گرفتن کردستان در این گروه، بیانگر ظرفیت مناسب استان در برنامهریزی، بازاریابی هدفمند و استفاده از ظرفیتهای موجود برای توسعه گردشگری خارجی است.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی کردستان بیان کرد: کردستان در بخش تبلیغات گردشگری خارجی، رتبه چهارم کشور را به خود اختصاص داده است که یکی از نقاط قوت عملکرد استان در ارزیابی سال ۱۴۰۴ محسوب میشود.
او افزود: در بخش بازاریابی نیز شاخصهایی همچون ارائه گزارش عملکرد تورهای ورودی بر اساس بازارهای هدف، انجام مطالعات و تحقیقات بازار، مشارکت در رویدادهای بینالمللی گردشگری و انعقاد اسناد همکاری با کشورهای بازار هدف مورد ارزیابی قرار گرفته است.
طالبنیا ادامه داد: کردستان در برخی از این شاخصها از جمله ارائه گزارش عملکرد هسته تورهای ورودی بر اساس کشورهای بازار هدف و انجام تحقیقات و مطالعات بازارهای هدف، در جمع استانهای دارای عملکرد کامل قرار گرفته است.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی کردستان اظهار کرد: کسب رتبه ششم کشور در ارزیابی کلی، قرار گرفتن در جمع استانهای پیشرو، رشد ۳۱ درصدی عملکرد و کسب رتبه چهارم کشور در حوزه تبلیغات گردشگری خارجی، نشاندهنده روند رو به رشد فعالیتهای استان برای معرفی ظرفیتهای گردشگری در بازارهای هدف است.
وی یادآور شد: تداوم این روند، تقویت مطالعات بازارهای هدف، توسعه ارتباط با فعالان و توراپراتورهای خارجی و استمرار تولید محتوای تبلیغاتی با استانداردهای بینالمللی، زمینه ارتقای جایگاه کردستان در ارزیابیهای آینده و افزایش سهم استان از بازار گردشگری خارجی را فراهم میکند.
منبع میراث فرهنگی استان