صد و نود و دویمن شب از تجمعات مردم شهرکرد همزمان با رویداد تاریخی هفدهم شهریورماه در خیابان ۱۷ شهریور برگزار شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا خدابنده - شامگاه گذشته ساعات پرحادثه ای برای ارتش آمریکا در آبهای جنوبی ایران به ثبت رسید. ضربه اول را دلیرمردان پدافند هوایی سپاه به پیکر متجاوزین زدند، با رهگیری و مورد اصابت قرار دادن یک فروند پهپاد بر فراز تنگه هرمز.



تنها چند ساعت پس از انتشار این خبر، شگفتانه دیگری برای ارتش آمریکا این بار زیر دریا رسانه ای شد و ضربه دوم را نیروهای دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در یک اقدام پیچیده اطلاعاتی و عملیاتی، یکی از مدرن ترین زیر سطحی های هوشمند و بدون سرنشین ارتش تروریست امریکا را در ورودی تنگه هرمزبه دام انداخت.



دور روز پیش هم نیروی هوافضای سپاه پاسداران با شلیک چند فروند موشک بالستیک، ناو هواپیمابر و یک ناوشکن آمریکایی که برای کشتی‌های ایرانی مزاحمت ایجاد کرده بودند مورد حمله قرار داد. رویدادهایی که حاکی نشان از قدرت بازدارندگی و توان نظامی ایران در مقابله و شکار مدرن ترین تسلیحات هوشمند آمریکا طی اقدام پیچیده اشراف اطلاعاتی و عملیاتی فرزندان ایران در نیروهای مسلح است.



سردار افضلی فرمانده سپاه حضرت قمربنی هاشم (ع) چهارمحال و بختیاری در تجمعات شبانه، مردم را از این رویدادها باخبر کرد و اتحاد، همدلی و پیروی از رهبری را رمز موفقیت در این نبرد دانست.



وی گفت: گرفتن چنین تجهیزات جاسوسی در آبهای خودمان پیام هایی به دشمن داد و احساسی توانمندی را در هر یک از ایرانیان افزایش داد.



وی یادآور شد: اشراف کامل اطلاعاتی و عملیاتی ایران در تنگه هرمز ، نشان‌دهنده توانایی بالای سامانه‌های پدافندی و رصد زیردریایی ایران است.



سردار افضلی ادامه داد: آمریکا و هر کشور دیگری که فکر می‌کند می‌تواند با ارسال تجهیزات جاسوسی یا نظامی، آب‌های ما را ناامن کند، باید بداند که هزینه این کار بسیار سنگین است. این فقط یک شکار نبود، یک هشدار جدی برای جلوگیری از هرگونه محاسبه غلط از سوی دشمن بود.



