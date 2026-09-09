باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - میگل دیاز-کانل، رئیس جمهور کوبا، تاکید کرد که کشورش قاطعانه معتقد است که هرگز مستعمره هیچ امپراتوری نخواهد شد.
دیاز-کانل در پلتفرم ایکس نوشت: «کوبا که به خوبی میداند مستعمره بودن به چه معناست، مطمئن است که دیگر هرگز مستعمره نخواهد شد.»
وی افزود: خونهایی که برای استقلال، حاکمیت و حق تعیین سرنوشت ریخته شد، بیهوده نبوده است و ما تا آخر از خود دفاع خواهیم کرد.
در ۷ سپتامبر، دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، نقشهای را در تروث سوشال منتشر کرد که کانادا، مکزیک و چندین کشور آمریکای مرکزی و کارائیب، از جمله کوبا و همچنین گرینلند را به رنگ پرچم آمریکا نشان میداد. ترامپ در مورد تصویر اظهار نظری نکرد.
ترامپ در گذشته بارها درباره احتمال پیوستن کانادا و گرینلند، یک جزیره خودمختار متعلق به دانمارک، به آمریکا صحبت کرده است.
منبع: «نووستی»