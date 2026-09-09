مشعل المپیک جوانان در سنگال فردا پنج شنبه ۱۹ شهریور در یونان روشن خواهد شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - مراسم روشن شدن مشعل بازی‌های المپیک جوانان داکار ۲۰۲۶ روز پنجشنبه ۱۰ سپتامبر ۲۰۲۶ در ورزشگاه تاریخی پاناتینایک آتن برگزار می‌شود؛ مراسمی که یکی از مهم‌ترین مراحل پیش از آغاز این رویداد و نمادی از پیوند تاریخی بازی‌های المپیک با قاره آفریقا خواهد بود.



این مراسم در آتن، محل برگزاری نخستین بازی‌های المپیک مدرن در سال ۱۸۹۶، برگزار می‌شود و طی آن مشعل به صورت رسمی روشن و سپس برای انتقال به سنگال تحویل داده خواهد شد. پس از ورود مشعل به سنگال در روز ۱۲ سپتامبر، سفر آن در سراسر این کشور آغاز می‌شود.



مشعل‌گردانی داکار ۲۰۲۶ از ۱۴ سپتامبر آغاز خواهد شد و تا ۳۰ اکتبر ادامه خواهد داشت. مشعل در این مدت از هر ۱۴ منطقه سنگال عبور می‌کند و در مجموع ۳۰ ایستگاه را پشت سر خواهد گذاشت. شعار این برنامه «انرژی را منتقل کن» انتخاب شده و هدف آن مشارکت دادن جوانان و جوامع محلی در آستانه نخستین رویداد المپیکی در قاره آفریقاست.



بازی‌های المپیک جوانان داکار ۲۰۲۶ از ۳۱ اکتبر تا ۱۳ نوامبر برگزار می‌شود و حدود ۲۷۰۰ ورزشکار در ۲۵ رشته ورزشی به رقابت خواهند پرداخت. این چهارمین دوره تابستانی بازی‌های المپیک جوانان و نخستین دوره‌ای است که در آفریقا برگزار می‌شود؛ به همین دلیل داکار ۲۰۲۶ از نظر تاریخی برای جنبش المپیک اهمیت ویژه‌ای دارد.

در مجموع، مراسم روشن شدن مشعل در آتن تنها یک آیین نمادین نیست؛ بلکه آغاز رسمی سفر مشعل به سمت سنگال و شروع برنامه‌ای گسترده برای نزدیک کردن بازی‌های المپیک جوانان به مردم و جوانان ۱۴ منطقه این کشور محسوب می‌شود.