باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلیپور - عرضه اولیه اوراق سلف موازی استاندارد سکه تمام بهار آزادی بانک مرکزی ضرب سال ۱۳۸۶ از امروز ۱۸ شهریور در بورس کالای ایران انجام میشود؛ عرضهای که با تقسیم ارزش هر سکه به هزار ورقه، امکان مشارکت سرمایهگذاران با مبالغ کمتر را فراهم کرده است.
بر اساس اطلاعیه بورس کالای ایران، ۱۰۰ هزار قطعه سکه تمام بهار آزادی، معادل ۱۰۰ میلیون ورقه اوراق سلف موازی استاندارد، در نماد «عسکه ۲» عرضه خواهد شد.
یکی از نکات قابل توجه در این طرح، آن است که سرمایهگذار برای ورود به معامله الزاماً نیازی به خرید یک سکه کامل ندارد. هر سکه به هزار ورقه تقسیم شده و خرید حتی یک ورقه نیز امکان مشارکت در این بازار را فراهم میکند.
برای مثال، اگر قیمت هر سکه ۲۳۰ میلیون تومان باشد، ارزش هر ورقه حدود ۲۳۰ هزار تومان خواهد بود. البته برای دریافت یک سکه کامل در سررسید، دارنده اوراق باید هزار ورقه، معادل یک سکه، در اختیار داشته باشد.
سازوکار اوراق سلف سکه چیست؟
در ادامه علی حیدری، کارشناس بازار سرمایه، در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، درباره سازوکار این اوراق اظهار کرد: خریدار در اوراق سلف موازی سکه به جای خرید سکه فیزیکی، اوراق مرتبط با ارزش یک سکه تمام را خریداری میکند. خرید در زمان عرضه و بر اساس قیمت کشفشده سکه در بازار انجام میشود و سررسید این اوراق نیز سهماهه است.
او افزود: در سررسید، دارنده اوراق میتواند مطابق شرایط نهایی، ارزش سکه را دریافت کند. برای این اوراق حداقل بازدهی ۷ درصدی نسبت به قیمت مبنای روز انتشار در نظر گرفته شده که از طریق اختیار فروش ایجاد میشود.
حیدری ادامه داد: اگر قیمت سکه در این مدت کاهش پیدا کند، این اختیار فروش میتواند کف ۷ درصدی را در سررسید ایجاد کند؛ اما اگر قیمت سکه رشد بیشتری داشته باشد، بازدهی سرمایهگذار نیز میتواند بالاتر از ۷ درصد باشد.
امکان ورود سرمایههای کوچکتر به بازار طلا
حیدری درباره مزیت تقسیم هر سکه به هزار ورقه گفت: این ساختار باعث میشود سرمایهگذار برای ورود به بازار، الزاماً منابع مالی لازم برای خرید یک سکه کامل را نداشته باشد و بتواند با خرید یک یا چند ورقه در معاملات مشارکت کند.
او تصریح کرد: البته باید توجه داشت که خرید یک ورقه به معنای مالکیت یک سکه کامل نیست و برای دریافت یک سکه کامل در سررسید، هزار ورقه مورد نیاز است.
به گفته این کارشناس، این ویژگی میتواند سرمایهگذاری در ابزارهای مبتنی بر طلا را برای طیف بیشتری از سرمایهگذاران امکانپذیر کند.
سرمایهگذاری در طلا بدون نگهداری فیزیکی
حیدری درباره مزایای این اوراق اظهار کرد: نخستین مزیت، امکان سرمایهگذاری روی طلا بدون خرید و نگهداری سکه فیزیکی است. سرمایهگذار به جای سکه، یک ورقه مالی مرتبط با ارزش سکه در اختیار دارد.
او افزود: از سوی دیگر، وجود سازوکار حداقل بازدهی ۷ درصدی در سررسید از طریق اختیار فروش، یکی از ویژگیهای مهم این اوراق است؛ به این معنا که در صورت افت قیمت سکه، این سازوکار میتواند نقش حمایتی برای سرمایهگذار داشته باشد؛ در مقابل، اگر قیمت سکه در دوره سهماهه افزایش پیدا کند، دارنده اوراق میتواند از رشد قیمت بهرهمند شود و بازدهی نهایی او میتواند بالاتر از حداقل بازدهی تعیینشده باشد.
جزئیات عرضه و معاملات ثانویه
عرضه اولیه اوراق «عسکه ۲» به روش گشایش نماد و از طریق حراج تکقیمتی انجام خواهد شد. دامنه نوسان این اوراق در روز عرضه مثبت و منفی ۵ درصد تعیین شده است.
قیمت مبنای اوراق نیز بر اساس قیمت پایانی گواهی سپرده سکه طلا در بورس کالا در آخرین جلسه معاملاتی پیش از عرضه تعیین میشود.
معاملات ثانویه این اوراق از ۲۱ شهریور آغاز خواهد شد و تا ۱۸ آذر ماه ادامه دارد. دامنه نوسان قیمت در معاملات ثانویه نیز مثبت و منفی ۱۰ درصد تعیین شده است.
در مجموع، اوراق سلف موازی سکه بانک مرکزی با ترکیب امکان سرمایهگذاری با مبالغ پایینتر، بهرهمندی از تغییرات قیمت طلا و سازوکار حداقل بازدهی در سررسید، ابزار متفاوتی را در اختیار سرمایهگذاران قرار میدهد. با این حال، متقاضیان باید پیش از معامله، جزئیات مربوط به نحوه سفارشگذاری، شرایط تسویه، تحویل و سایر مقررات را از اطلاعیه رسمی بورس کالا بررسی کنند.