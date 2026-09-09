باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش - نعمت‌الله قائد رحمتی در گفت‌و‌گو با خبرنگار ما اظهار کرد: لرستان از استان‌های دارای پیشینه و عقبه قوی عشایری است و پیوند میان مردم، روستاییان، عشایر و مسئولان در این استان ریشه‌ای عمیق دارد.

وی با اشاره به ضرورت استمرار خدمت‌رسانی به جامعه عشایری افزود: با توجه به شرایط جنگی کشور و تأکید استاندار لرستان، مقرر شده است هیچ وقفه‌ای در ارائه خدمات به عشایر استان ایجاد نشود.

مدیرکل امور عشایری لرستان ادامه داد: در همین راستا، کارکنان امور عشایری با جدیت در حال پیگیری مسائل و مشکلات عشایر هستند و تلاش می‌شود نیاز‌های ضروری این جامعه در کوتاه‌ترین زمان ممکن تأمین شود.

قائد رحمتی آبرسانی را یکی از مهم‌ترین وظایف امور عشایری عنوان کرد و گفت: تأمین آب شرب مورد نیاز عشایر به‌صورت مستمر در دستور کار قرار دارد.

وی افزود: در حال حاضر هفت دستگاه تانکر آبرسان به‌صورت سیار در مناطق مختلف استان فعالیت می‌کنند و روزانه حدود ۱۲۰ هزار لیتر آب شرب را به محل استقرار عشایر منتقل می‌کنند.

مدیرکل امور عشایری لرستان با اشاره به تلاش برای کاهش وابستگی به آبرسانی سیار تصریح کرد: برای تأمین پایدارتر آب مورد نیاز عشایر، تعدادی تانکر ثابت نیز خریداری و در محل‌های اسکان عشایر مستقر شده است.

قائد رحمتی تأکید کرد: شرایط خاص کشور نباید موجب توقف یا کاهش خدمات به جامعه عشایری شود و مجموعه امور عشایری استان تلاش می‌کند خدمات ضروری را در همه شرایط استمرار بخشد

وی خاطرنشان کرد: عشایر لرستان بخشی مهم از ظرفیت تولیدی، اقتصادی و اجتماعی استان محسوب می‌شوند و حمایت از آنان و تأمین نیاز‌های اساسی‌شان از اولویت‌های امور عشایری است.

مدیرکل امور عشایری لرستان گفت: استمرار آبرسانی، استقرار تجهیزات مورد نیاز و حضور نیرو‌های امور عشایری در مناطق مختلف از جمله اقداماتی است که برای پشتیبانی از جامعه عشایری استان انجام می‌شود.

وی در پایان بر تداوم روند خدمت‌رسانی به عشایر تأکید کرد و افزود: تلاش می‌کنیم با استفاده از ظرفیت‌های موجود، خدمات‌رسانی به این جامعه در شرایط مختلف بدون وقفه ادامه داشته باشد.