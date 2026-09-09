۱۶ دشت استان بوشهر ممنوعه یا بحرانی است و تنها ۵ درصد منابع آب زیرزمینی دارای هدایت الکتریکی ۳ هزار هستند.

باشگاه خبرنگاران جوان - علی محمدی، مدیرعامل شرکت آب منطقهای استان بوشهر با اشاره به ضرورت مدیریت منابع آب و جلوگیری از برداشتهای بیرویه از سفرههای زیرزمینی، تأکید کرد: حفر چاههای جدید کشاورزی در دشتهای ممنوعه به هیچ وجه امکانپذیر نیست و صنایع نیز برای تأمین نیاز خود به سمت بهرهبرداری از آب دریا و پروژههای نمکزدایی حرکت کردهاند.
محمدی با بیان اینکه فرونشست زمین در برخی نقاط استان، پیامد مستقیم برداشتهای بیش از حد از منابع آب زیرزمینی است، تصریح کرد: ما همواره دغدغه جلوگیری از برداشت بیرویه را داشتهایم تا از آسیبهای جبرانناپذیر به دشتها جلوگیری شود؛ چرا که با توجه به ماهیت آبرفت ضعیف در استان، وقوع فرونشست میتواند باعث پر شدن خلل و فرجها شده و امکان ذخیرهسازی مجدد آب را از بین ببرد.
وی با اشاره به موضوع افزایش سطح زیر کشت نخیلات افزود: اگرچه متولی اصلی تعیین الگوی کشت نیستیم، اما در بحث جلوگیری از حفر چاهها و مدیریت توسعه نخیلات در جهت سازگاری با کمآبی، همکاریهای لازم صورت میگیرد.
وی تأکید کرد: تغییر الگوی کشت در برخی مناطق، تأثیر مستقیمی بر افزایش فشار برداشت از منابع آب زیرزمینی داشته است.
مدیر عامل شرکت آب منطقهای بوشهر با اشاره به وضعیت سدها اظهار داشت: در برنامهریزی منابع آب، اولویت اصلی همواره تضمین جریان زیستمحیطی و حقآبه پاییندست رودخانهها بوده است.
وی با اشاره به سد رئیسعلی دلواری در دشتستان گفت: با وجود محدودیتهای آبی، ما بیشترین میزان رهاسازی آب مطابق با نیازهای زیستمحیطی را در این سد داشتهایم و با انجام عملیات لایروبی، مسیر انتقال آب به پاییندست را بهبود بخشیدهایم.
علیمحمدی درباره پیشرفت عملیاتی سد دالکی با بیان اینکه ساختار بدنه و سرریز سد با موفقیت اجرا شده و اکنون عملیات هسته آسفالتی در حال انجام است، افزود: انتظار میرود تا اواخر سال جاری یا ابتدای سال آینده بتوانیم به مرحله آبگیری برسیم.
وی با اشاره به عقبماندگی در بخش تجهیزات هیدرومکانیکال سدها تصریح کرد: تامین نقدینگی برای خرید تجهیزات هیدرومکانیکال نیاز به پیگیری جدی دارد و ما از طریق ظرفیتهای ماده ۵۶ قانون الحاق بودجه، در پی تامین حدود ۵۰۰ میلیارد تومان اعتبار از طریق بانکها هستیم که تاکنون موافقت بانک ملت را نیز برای این موضوع دریافت کردهایم.
مدیرعامل شرکت آب منطقهای بوشهر با پاسخ به پرسشها پیرامون چاههای کشاورزی و صنعتی اظهار داشت: در دشتهای ممنوعه، هیچ مجوز جدیدی برای حفر چاه کشاورزی صادر نمیشود و تنها موارد جابجایی یا تغییر کاربری به صنعت (با ضوابط خاص) قابل بررسی است.
وی با تأکید بر اینکه صنایع در نوار ساحلی به دلیل ضعف سفرههای زیرزمینی و نیاز بالا، به سمت استفاده از آب دریا و پروژههای نمکزدایی حرکت کردهاند، افزود: در حال حاضر نزدیک به ۱۷۰ میلیون مترمکعب از نیاز آبی صنایع ما از طریق نمکزدایی از آب دریا تأمین میشود که از نظر اقتصادی نیز برای خود صنایع مقرون به صرفه است و مدیریت آن نیز برای خود آنها آسانتر است.
مدیرعامل شرکت آب منطقهای استان بوشهر همه دشتهای آبی استان را دارای بیلان منفی آب اعلام کرد و گفت: هم اکنون ۱۶ دشت استان ممنوعه یا بحرانی اعلام شدهاند و تنها ۵ درصد منابع آب زیرزمینی دارای هدایت الکتریکی (EC) کمتر از ۳۰۰۰ هستند.
محمدی کسری مخزن آب زیرزمینی استان بوشهر را حدود ۳۱ میلیون مترمکعب اعلام و خاطرنشان کرد: میانگین افت سطح آب زیرزمینی استان بوشهر ۱۷ تا ۳۰ سانتیمتر در سال است، به گونهای که در برخی دشتها این افت به ۴ تا ۵ متر میرسد.
منبع تسنیم