همزمان با تشدید تنش‌ها در منطقه قیمت نفت برای چهارمین جلسه متوالی افزایش یافت و بهای برنت به ۹۹.۴۹ دلار در هر بشکه رسید.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - قیمت نفت برای چهارمین جلسه متوالی افزایش یافت و در معاملات اولیه بیش از یک دلار افزایش یافت، به طوری که قیمت نفت خام برنت به ۹۹.۴۹ دلار در هر بشکه و نفت خام وست تگزاس اینترمدیت آمریکا به ۹۴.۶۳ دلار در هر بشکه رسید.

این افزایش پس از آن صورت می‌گیرد که سپاه پاسداران ایران اعلام کرد در پاسخ به حملات به نفتکش‌های ایرانی، حملات موشکی بالستیکی را علیه دو ناوشکن نیروی دریایی آمریکا و پایگاه نظامی الازرق در اردن انجام داده است.

این امر باعث شده است که قیمت نفت خام برنت از اوایل ماه اوت، با گسترش درگیری‌های منطقه‌ای، حدود ۲۵ درصد افزایش یابد.

سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران تایید کرد که این حمله در پاسخ به تجاوز آمریکا به نفتکش‌های ایرانی انجام شده و خاطرنشان کرد که این عملیات با موشک‌های بالستیک سوخت جامد و مایع انجام شده است.

ایران در بیانیه دیگری اعلام کرد که دو ناوشکن آمریکایی «DDG-۱۱۹» و «DDG-۵۳» که حامل موشک‌های کروز و سامانه «Aegis» هستند را هدف قرار داده و تایید کرد که خسارات قابل توجهی به آنها وارد کرده است.

منبع: المیادین

برچسب ها: قیمت نفت ، جنگ با ایران
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