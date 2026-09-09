دادستان زرندیه به وضعیت خطرناک جاده مامونیه - آزادراه تهران ساوه ورود کرده و هشدار لازم قضایی داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - در پی وضعیت نامناسب و مخاطره‌آمیز جاده دسترسی شهر مامونیه به آزادراه تهران ـ ساوه، دادستان عمومی و انقلاب شهرستان زرندیه با ورود به موضوع، دستور رفع فوری نواقص ایمنی این محور را صادر کرد.

این درحالیست که با توجه به تردد روزانه شهروندان در محور دسترسی مامونیه به آزادراه تهران ـ ساوه، وجود نواقص ایمنی در این مسیر می‌تواند خطر بروز حوادث رانندگی و خسارت‌های جانی و مالی را افزایش دهد. از این‌رو، ورود دادستانی زرندیه به موضوع و صدور دستور رفع فوری نواقص، اقدامی در راستای صیانت از جان و امنیت شهروندان و پیشگیری از وقوع حوادث احتمالی به شمار می‌رود.

رفع نقاط حادثه‌خیز، بهسازی وضعیت مسیر، اصلاح علائم و تجهیزات ایمنی و برطرف کردن نواقصی که ایمنی تردد را تهدید می‌کنند، از مهم‌ترین اقداماتی است که باید با جدیت دنبال شود. پیگیری این موضوع همچنین ضرورت هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول برای شناسایی و رفع مشکلات زیرساختی محور‌های مواصلاتی و ارتقای ایمنی جاده‌ها را بیش از پیش نمایان می‌کند.

محبی: ادامه بهره‌برداری از مسیر در شرایط فعلی قابل پذیرش نیست

پوریا محبی، دادستان زرندیه در جریان بازدید میدانی از این پروژه، با اشاره به تأخیر طولانی در تکمیل و بهره‌برداری از مسیر، وضعیت فعلی جاده را از منظر ایمنی نگران‌کننده دانست و گفت: حفظ جان و سلامت شهروندان از مصادیق روشن حقوق عامه است و دستگاه‌های متولی نمی‌توانند در برابر مخاطرات موجود منفعل باشند، بنابراین در بازدید امروز آخرین وضعیت عملیات اجرایی، موانع موجود و نواقص ایمنی مسیر مورد بررسی قرار گرفت.

دادستان زرندیه با تأکید بر ضرورت پیشگیری از وقوع حادثه پیش از ورود خسارت جانی و مالی، صراحتاً تصریح کرد: ادامه بهره‌برداری از این مسیر با وضعیت فعلی، بدون رفع نواقص و تأمین الزامات ایمنی، به هیچ وجه قابل پذیرش و منطبق با موازین قانونی نیست. جان مردم قابل اغماض و تعلل نیست.

وی با تذکر جدی به مسئولان و مجریان پروژه بیان کرد: حداکثر تا روز سه‌شنبه ۲۴ شهریور ۱۴۰۵ تمامی نواقص ایمنی اعلام‌شده برطرف و اقدامات لازم برای آماده‌سازی مسیر جهت بهره‌برداری ایمن انجام شود.

محبی ادامه داد: امروز هشدار جدی می‌دهیم در صورت استمرار وضعیت موجود و وقوع حادثه، مسئولیت قانونی دستگاه‌ها و اشخاصی که با وجود اطلاع از شرایط خطرناک، در انجام تکالیف قانونی خود قصور یا تأخیر داشته‌اند، بدون اغماض مورد بررسی قضایی قرار خواهد گرفت.

دادستان زرندیه ضمن تقدیر از اقدامات انجام‌شده، بیان کرد: اجرای پروژه زمانی واجد ارزش است که نتیجه آن تأمین ایمنی، تسهیل تردد و صیانت از جان و مال مردم باشد بنابراین دادستانی زرندیه رفع نواقص و اجرای تعهدات اعلام‌شده را تا حصول نتیجه پیگیری خواهد کرد.

منبع تسنیم