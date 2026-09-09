باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

شکار زیردریایی پییشرفته آمریکا، دلیل شادی مردم + فیلم

شکار زیردریایی پیشرفته آمریکا توسط سپاه، مردم را در یکصد و نود و دومین شب ایستادگی شاد کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - مردم در تجمعات شبانه دیروز با ابراز شادی و لبخند، از اقدام نیروهای مسلح ایران و شکار زیردریایی پیشرفته آمریکا استقبال کردند.

انتشار این خبر به یکی از دلایل خوشحالی مردم در یکصد و نود و دومین شب ایستادگی تبدیل شد.

 

مطالب مرتبط
شکار زیردریایی پییشرفته آمریکا، دلیل شادی مردم + فیلم
young journalists club

اتحاد مردم، استیصال دشمن + فیلم

شکار زیردریایی پییشرفته آمریکا، دلیل شادی مردم + فیلم
young journalists club

تداوم تجمعات شبانه و محکومیت جنایت آمریکا + فیلم

شکار زیردریایی پییشرفته آمریکا، دلیل شادی مردم + فیلم
young journalists club

صد و هشتاد و نهمین شب اقتدار مردم ایران + فیلم

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
از جمعه خونین تا تداوم ایستادگی ملت ایران + فیلم
۷۴۲

از جمعه خونین تا تداوم ایستادگی ملت ایران + فیلم

۱۷ . شهريور . ۱۴۰۵
 اعتراف تحلیلگر سابق پنتاگون به قدرت ضربه ایران + فیلم
۱۴۱

 اعتراف تحلیلگر سابق پنتاگون به قدرت ضربه ایران + فیلم

۱۸ . شهريور . ۱۴۰۵
کدام دسته از تخلفات پلاک به مراجع قضایی ارجاع داده می‌شود؟ + فیلم
۱۲۷

کدام دسته از تخلفات پلاک به مراجع قضایی ارجاع داده می‌شود؟ + فیلم

۱۸ . شهريور . ۱۴۰۵
شکار زیردریایی پییشرفته آمریکا، دلیل شادی مردم + فیلم
۱۲۴

شکار زیردریایی پییشرفته آمریکا، دلیل شادی مردم + فیلم

۱۸ . شهريور . ۱۴۰۵
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha