باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

کدام دسته از تخلفات پلاک به مراجع قضایی ارجاع داده می‌شود؟ + فیلم

رئیس مرکز اطلاع رسانی پلیس راهور تهران بزرگ در خصوص تخلفات پلاک نکاتی بیان کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ علی اصغر شریفی، رئیس مرکز اطلاع رسانی پلیس راهور تهران بزرگ با حضور در برنامه شهر امن در مورد تخلفات پلاک توضیحاتی ارائه کرد.

 

مطالب مرتبط
کدام دسته از تخلفات پلاک به مراجع قضایی ارجاع داده می‌شود؟ + فیلم
young journalists club

برخورد پلیس راهور با ۲ هزار و ۴۶۰ تخلف پلاک در کرمان 

کدام دسته از تخلفات پلاک به مراجع قضایی ارجاع داده می‌شود؟ + فیلم
young journalists club

آیا دوربین‌ها می‌توانند تخلفات پلاک را ثبت کنند؟

کدام دسته از تخلفات پلاک به مراجع قضایی ارجاع داده می‌شود؟ + فیلم
young journalists club

حبس از ۶ ماه تا یکسال برای دستکاری پلاک/ علت پرداخت همزمان دو خلافی از خودرو

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
از جمعه خونین تا تداوم ایستادگی ملت ایران + فیلم
۷۴۲

از جمعه خونین تا تداوم ایستادگی ملت ایران + فیلم

۱۷ . شهريور . ۱۴۰۵
 اعتراف تحلیلگر سابق پنتاگون به قدرت ضربه ایران + فیلم
۱۴۱

 اعتراف تحلیلگر سابق پنتاگون به قدرت ضربه ایران + فیلم

۱۸ . شهريور . ۱۴۰۵
کدام دسته از تخلفات پلاک به مراجع قضایی ارجاع داده می‌شود؟ + فیلم
۱۲۷

کدام دسته از تخلفات پلاک به مراجع قضایی ارجاع داده می‌شود؟ + فیلم

۱۸ . شهريور . ۱۴۰۵
شکار زیردریایی پییشرفته آمریکا، دلیل شادی مردم + فیلم
۱۲۴

شکار زیردریایی پییشرفته آمریکا، دلیل شادی مردم + فیلم

۱۸ . شهريور . ۱۴۰۵
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha