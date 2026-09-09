باشگاه خبرنگاران جوان - «رابرت پیپ» استاد علوم سیاسی دانشگاه شیکاگو، با اشاره به تحولات پیرامون ۶ ماه جنگ آمریکا علیه ایران، گفت مهم‌ترین نتیجه این جنگ برای سیاست جهان، سیاست منطقه، اقتصاد جهانی و آمریکا، «افزایش برتری ایران» است.

پیپ در ابتدای سخنان خود با رد توصیف جنگ علیه ایران به‌عنوان یک «بن‌بست» اظهار کرد که اگرچه طی هفته‌های اخیر بسیاری از رسانه‌ها وضعیت جنگ را بن‌بست، بازگشت به حملات متقابل و فراز و فرود حملات نسبتاً محدود توصیف کرده‌اند، اما این تعابیر بزرگ‌ترین نتیجه ۶ ماه جنگ را نادیده می‌گیرند.

او گفت: «پس از ۶ ماه، مهم‌ترین اتفاقی که از نظر سیاست جهانی، سیاست منطقه‌ای، اقتصاد جهان و همچنین برای آمریکا رخ داده، افزایش برتری ایران است.»

استاد علوم سیاسی دانشگاه شیکاگو برای توضیح این ادعای خود به روند قیمت نفت از زمان آغاز جنگ اشاره کرد و گفت در نیمه نخست جنگ، قیمت نفت فراز و فرود داشت.

به ادعای پیپ، در آن دوره با وجود اینکه آمریکا عملاً در جنگ با ایران قرار داشت و ایران کنترل بخش بزرگی از جریان انرژی از تنگه هرمز را در اختیار داشت، «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهور آمریکا توانست با اظهارات خود قیمت نفت را کاهش دهد و این اقدام «بسیار خوب» عمل کرد.

او افزود که آزادسازی ذخایر راهبردی نفت و اقدامات دیگر نیز در این زمینه مؤثر بود، اما در نیمه نخست جنگ، «در مجموع این آمریکا بود که از طریق اظهارات یا سیاست‌های خود قیمت نفت را کنترل می‌کرد.»

پیپ ادامه داد: «اما از ماه ژوئیه، پس از آنکه توافق [آتش‌بس]عملاً از بین رفت، شرایط تغییر کرد. این فقط یک مرحله دیگر از جنگ نبود بلکه مرحله‌ای بود که ایران کنترل را به دست گرفت.»

برتری در تشدید تنش

او گفت از ماه ژوئیه یک نقطه عطف مشخص در نمودار قیمت نفت دیده می‌شود و قیمت نفت تقریباً به‌صورت مستقیم افزایش یافته است.

به گفته این استاد دانشگاه، این «ایران است که قیمت نفت را به حرکت درمی‌آورد و در واکنش به حملات آمریکا، به‌صورت متناسب پاسخ نمی‌دهد، بلکه با افزایش سطح درگیری، عملاً از برتری در تشدید تنش برخوردار است.»

او در این خصوص نتیجه گرفت: «معنای این وضعیت آن است که ایران کنترل قیمت نفت را در دست گرفته است.»

این استاد دانشگاه شیکاگو با اشاره به افزایش قیمت نفت و بنزین در آمریکا از اواسط ژوئیه گفت: «کدام بازیگر بیش از هر عامل دیگری مسئول این افزایش است؟ ایران.» و این مسئله نشان‌دهنده افزایش برتری ایران است.

ایران، چهارمین مرکز قدرت جهان

پیپ در ادامه توضیح داد چگونه جنگ به وضعیت کنونی منجر شده است. او گفت آغاز جنگ یک «تله تشدید تنش» ایجاد کرد که «بدترین تله تشدید تنش در تاریخ آمریکا، دست‌کم از زمان جنگ جهانی اول تاکنون» بوده است.

پیپ ادعا کرد که در روز‌های ابتدایی بمباران‌های آمریکا و اسرائیل، حملات از نظر تاکتیکی موفق بودند، اما ایران واکنش نشان داد و «ظرف چند روز کنترل تنگه هرمز را به دست گرفت.»

او افزود: «برای ۶ ماه، این ایران بوده که تا حد زیادی جریان رفت‌وآمد کشتی‌ها از تنگه هرمز و به‌طور فزاینده‌ای از دریای سرخ را تعیین کرده است.»

استاد دانشگاه شیکاگو با اشاره به تلاش‌های ناکام آمریکا برای بازکردن تنگه هرمز افزود: «بمباران‌های تنبیهی انجام دادیم. ماه‌ها محاصره را اجرا کردیم. [تلاش‌های دیگری نیز انجام دادیم]، اما تمام این مسیر‌ها شکست خوردند و نتوانستند ایران را از مسیر افزایش برتری‌اش خارج کنند.»

پیپ تاکید کرده که ترامپ اکنون اساساً در یک تله گرفتار شده، به این صورت که «او می‌تواند عقب‌نشینی کند، ما می‌توانیم از این جنگ خارج شویم یا می‌توانیم تنش را تشدید کنیم. اما راه سومی وجود ندارد.»

او در توضیح مرحله چهارم گفت که «آمریکا عقب‌نشینی می‌کند و اجازه می‌دهد ایران به یک قدرت رو به رشد تبدیل شود؛»

استاد دانشگاه شیکاگو تاکید کرده که با افزایش قدرت ایران، اگر این کشور واقعاً به هژمون منطقه‌ای در خلیج فارس تبدیل شود، به چهارمین مرکز قدرت جهانی تبدیل خواهد شد.

پیپ گفت که «پس از آمریکا به‌عنوان قدرت شماره یک، چین به‌عنوان قدرت شماره دو و روسیه به‌عنوان قدرت شماره سه، ایران در جایگاهی قرار خواهد گرفت که بیش از هر کشور دیگری در جهان، به جز آن سه کشور، نفوذ جهانی خواهد داشت.»

منبع: فارس