مقامات جنوب کالیفرنیا از نشت مواد شیمیایی از یک مخزن خبر دادند؛ همزمان برخی خیابان‌های منطقه تخلیه و از ساکنان خواسته شد از محل نشت دور شوند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - مقامات جنوب کالیفرنیا اعلام کردند در پی نشت مواد شیمیایی از یک مخزن مجبور شدند وارد عمل شوند.

کایتلین آلدانا، سخنگوی سازمان آتش‌نشانی لس‌آنجلس، گفت ماده شیمیایی نشت‌کرده و منشا نشت همچنان نامشخص است. او افزود سه نفر که در محل حادثه حضور داشتند، انتقال به بیمارستان را نپذیرفتند.

با این حال تصاویر منتشرشده در شبکه‌های اجتماعی، چیزی شبیه مه یا پاشش نارنجی‌رنگ را در آسمان نشان می‌داد.

خوزه مدرانو، شهردار لا هابرا، از ساکنان خواست در محل خود بمانند و گفت برخی خیابان‌ها در حال تخلیه هستند. این منطقه ترکیبی از محله‌های مسکونی و انبار‌های صنعتی است و حدود ۱۶ کیلومتر در شمال شهر آناهیم قرار دارد.

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منبع: آر تی

برچسب ها: نشت مواد شیمیایی ، ایالت کالیفرنیا
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نظرات کاربران
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۱۴ ۱۸ شهريور ۱۴۰۵
چوب خدا صدا ندارد
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