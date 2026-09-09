مدیر سامانه هوشمند سوخت گفت: در دو روز گذشته روزانه حدود ۲۰ هزار درخواست کارت سوخت در سامانه ثبت شده و در مجموع طی این دو روز حدود ۶۰ هزار درخواست در سامانه به ثبت رسیده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری - عباس صفا، مدیر سامانه هوشمند سوخت، با اشاره به روشهای دریافت کارت هوشمند سوخت گفت: سه روش برای ثبت درخواست کارت هوشمند سوخت وجود دارد که متقاضیان میتوانند بر اساس نیاز خود از یکی از این روشها استفاده کنند.
وی افزود: روش نخست، روش قدیمی است که متقاضیان با مراجعه به دفاتر پلیس +۱۰ میتوانند درخواست کارت هوشمند سوخت خود را ثبت کنند که این فرآیند حدود ۴۰ روز زمان میبرد.
صفا ادامه داد: روش دوم، مراجعه به سامانه «سوخت من» و ثبت درخواست به صورت اینترنتی است. در این روش متقاضی میتواند یکی از نواحی شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی را که دستگاه صدور آنی یا تولید کارت یکروزه در آن مستقر شده است، انتخاب کند و پس از ثبت درخواست، برای دریافت کارت خود مراجعه کند.
مدیر سامانه هوشمند سوخت با اشاره به افزایش تقاضا برای دریافت سریع کارت سوخت اظهار کرد: اکنون با توجه به افزایش قیمت بنزین، بسیاری از مردم به دنبال دریافت فوری کارت سوخت هستند و در صورت ثبت درخواست در سامانه، امکان دریافت کارت بدون معطلی فراهم شده است. هر فرد در هر شهری که حضور دارد، میتواند یکی از نواحی شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی را انتخاب کند و برای دریافت کارت هوشمند سوخت خود در روز بعد مراجعه کند.
صفا درباره میزان استقبال از این سامانه گفت: در دو روز گذشته روزانه حدود ۲۰ هزار درخواست کارت سوخت در سامانه ثبت شده و در مجموع طی این دو روز حدود ۶۰ هزار درخواست در سامانه به ثبت رسیده است.
وی همچنین درباره نحوه ارسال کارتهای تولیدشده گفت: با شرکت پست قرارداد منعقد کردهایم و نماینده پست به ناحیه شرکت ملی پخش مراجعه میکند. کارتهایی که از روز قبل تولید شدهاند، پاکتگذاری شده و فرآیند توزیع آنها در همان شهر انجام میشود.
اجرای آزمایشی طرح شناسهدار کردن کارتهای اضطراری سوخت
مدیر سامانه هوشمند سوخت در ادامه درباره کارتهای اضطراری جایگاهها نیز گفت: در قانون بودجه سال ۱۴۰۴، امکان انتقال سهمیه سوخت از کارت سوخت به کارت بانکی مالک خودرو فراهم و ابلاغ شده و در این زمینه وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف به اجرای این پروژه شده است که اقدامات مربوط به آن در حال انجام است.
صفا افزود: در کنار موضوع کارتهای شخصی، بحث کارتهای اضطراری جایگاهها نیز مطرح است؛ چراکه بخش قابل توجهی از سوختگیریها با استفاده از کارتهای اضطراری انجام میشود و این کارتها در حال حاضر شناسهدار نیستند، در همین راستا طرحی با عنوان «شناسهدار کردن کارتهای اضطراری» در حال اجراست تا مدیریت کارتهای اضطراری نیز به شکل دقیقتری انجام شود.
مدیر سامانه هوشمند سوخت گفت: اجرای این طرح از امروز به صورت آزمایشی در دو جایگاه سوخت تهران آغاز شده است و روند اجرای آن در حال بررسی است.
متقاضیان فاقد کارت سوخت چه کنند؟
صفا در پاسخ به این پرسش که افرادی که خودرو دارند اما فاقد کارت سوخت هستند، برای دریافت کارت باید چه اقدامی انجام دهند، گفت: این افراد میتوانند از طریق سامانه «سوخت من» درخواست کارت هوشمند سوخت خود را ثبت کنند یا از طریق دفاتر پلیس +۱۰ اقدام کنند.
وی تأکید کرد: متقاضیانی که به دنبال دریافت سریع کارت سوخت هستند، میتوانند از طریق سامانه درخواست خود را ثبت کرده و با انتخاب ناحیه شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی، کارت خود را به صورت یکروزه دریافت کنند.