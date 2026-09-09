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علت به وجود آمدن زگیل و راه‌های انتقال آن چیست؟ + فیلم

متخصص پوست و مو در مورد علت به وجود آمدن زگیل و راه‌های انتقال آن توضیحاتی ارائه کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سید ناصر عمادی، متخصص پوست و مو با حضور در برنامه صبحانه ایرانی در خصوص علت به وجود آمدن زگیل و راه‌های انتقال آن نکاتی بیان کرد.

 

 

 

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