باشگاه خبرنگاران جوان - احمد پهلوانیان، معاون صدا در نشست هم‌اندیشی اساتید برجسته قرآن کریم با موضوع «رادیو قرآن و مسیر پیش‌رو» که با حضور محمدهادی صلح‌جو، مدیر رادیو قرآن و اساتید و نخبگان قرآنی برگزار شد، با گرامیداشت سخنان و تاکیدات رهبر شهید انقلاب درباره ترویج و تعلیم قرآن، اظهار کرد: در معاونت صدا چشم‌اندازی برای آینده رادیو تعریف شده است که بر اساس آن، رادیو تنها یک رسانه برای پخش برنامه نیست، بلکه باید به عنوان یک نهاد چندرسانه‌ای و پیشران در حوزه‌های مختلف نقش‌آفرینی کند.

وی با اشاره به تشکیل شورا‌های تخصصی در معاونت صدا افزود: این شورا‌ها می‌توانند در حوزه‌های تخصصی، نقش مهندسی و هدایت محتوایی داشته باشند؛ به عنوان مثال، در یک شبکه تخصصی می‌توان درباره نوع و کیفیت محتوای مورد نیاز، از جمله تلاوت‌های قرآنی و... برنامه‌ریزی کرد و سپس این رویکرد را در سطح گسترده‌تری توسعه داد.

معاون صدا با اشاره بر جایگاه رادیو قرآن در منظومه رسانه‌ای کشور تصریح کرد: رادیو قرآن باید در حوزه ترویج و تعلیم قرآن، رسانه‌ای پیشران، فعال و اثرگذار باشد. رویداد‌های قرآنی نیز باید به واسطه این رسانه تخصصی، به جریان‌های مؤثر اجتماعی و فرهنگی تبدیل شوند و رادیو قرآن در این مسیر، نقش مرجعیت رسانه‌ای خود را تقویت کند.

پهلوانیان با تاکید به وجود سند راهبردی در رادیو قرآن گفت: بسیاری از موضوعاتی که امروز درباره آینده و مأموریت‌های این شبکه مطرح می‌شود، باید در چارچوب این سند و با نگاه عملیاتی دنبال شود. پیشنهاد‌ها و دیدگاه‌های اساتید برجسته قرآن کریم نیز می‌تواند در تکمیل و اجرای این مسیر نقش موثری داشته باشد.

وی پیشنهاد تشکیل شورای مشورتی رادیو قرآن با حضور اساتید و صاحب‌نظران این حوزه را مطرح کرد و افزود: ضروری است رادیو قرآن با بهره‌بردن از ظرفیت اساتید برجسته و تشکیل شورای مشورتی، از دیدگاه‌های تخصصی آنان برای ترسیم مسیر آینده این رسانه استفاده کند.

معاون صدا با اشاره به ضرورت تدوین چشم‌اندازی روشن برای رادیو قرآن اظهار کرد: چشم‌انداز این رسانه باید به گونه‌ای ترسیم شود که رادیو قرآن، «صدای روایت قرآن» باشد؛ رویکردی که رهبر شهید انقلاب نیز بر آن تاکید داشتند. باید منویات و تأکیدات ایشان درباره جایگاه قرآن را الگوی خود قرار دهیم و بر اساس آن، مسیر تدوین و اجرای سند راهبردی رادیو قرآن را پیش ببریم.

پهلوانیان همچنین بر ضرورت توسعه و تنوع‌بخشی به شبکه‌های تخصصی قرآنی تأکید کرد و گفت: باید به سمت تقویت سه‌گانه «رادیو قرآن»، «رادیو ترتیل» و «رادیو تلاوت» حرکت کنیم تا هر یک از این رسانه‌ها بتوانند متناسب با مأموریت و مخاطبان خود، به بخش‌های مختلف نیاز‌های قرآنی جامعه پاسخ دهند.

وی با اشاره به تحولات رسانه‌ای و فناوری‌های نوین تصریح کرد: امروز رسانه‌های رادیویی در جهان وارد نسل‌های جدیدی شده‌اند و ما نیز باید با نگاه به آینده، از الگو‌های سنتی فاصله گرفته و به سمت عملیاتی شدن ایده‌ها و استفاده از ظرفیت‌های نوین رسانه‌ای حرکت کنیم.

معاون صدا با تاکید بر هم‌افزایی میان نهاد‌های فعال در حوزه قرآن گفت: همه نهاد‌ها در مسیر ترویج فرهنگ قرآنی باید در کنار یکدیگر قرار گیرند و با نگاه همدلانه و برادرانه از ظرفیت‌های موجود استفاده کنند. رادیو قرآن نیز می‌تواند نقطه اتصال و هم‌افزایی میان فعالان و نهاد‌های قرآنی باشد.

پهلوانیان در پایان با تاکید بر حفظ ۱۰ میلیون حافظ قرآن کریم خاطرنشان کرد: باید همه ظرفیت و توان خود را برای تحقق این هدف مهم به کار بگیریم و رادیو قرآن نیز در این مسیر، با تولید محتوای اثرگذار، جریان‌سازی رسانه‌ای و بهره‌بردن از ظرفیت اساتید و نخبگان قرآنی، نقش فعال و پیشران خود را بیش از پیش ایفا کند.

در این نشست مسئولان، اساتید و قاریان بین‌المللی همچون: عباس سلیمی، حمید محمدی، سیدناصرالدین نوری‌زاده، محمدرضا مسیب‌زاده، سیدمحسن موسوی‌بلده، محمدرضا صلح‌جو، محمدرضا پورمعین، ولی یاراحمدی، قاسم رضیعی، محمدتقی میرزاجانی، احمد ابوالقاسمی، محمدحسین حسین‌زاده، مجتبی ایزدی و حمیدرضا احمدی‌وفا حضور داشتند.

منبع: معاونت صدا