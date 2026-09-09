باشگاه خبرنگاران جوان - انوشیروان محسنی بندپی در حاشیه کارگروه کارگروه ملی زیارت در قم گفت: گردشگران خارجی که وارد کشور میشوند یکی از مقاصد آنان بحث زیارت اماکن مقدس ایران است.
وی به این نکته اشاره کرد که یکی از جاذبههای کشور ، گردشگری زیارت است، لذا گردشگران خارجی یکی از اولویتهای خود را به موضوع گردشگری زیارت اختصاص میدهند.
وی در ادامه گفت: در سال ۱۴۰۳ ، هفت میلیون و ۳۹۹ هزار گردشگر خارجی وارد کشور شدند که ۵۲ درصد آنان یکی از مقاصدشان گردشگری زیارت بود.
محسنی بندپی، در خصوص اقدامات انجام شده در راستای حمایت از گردشگری زیارت اظهار داشت: در کارگروه ملی زیارت تمهیداتی برای حمایت از گردشگری زیارت پیش بینی شدهاست.
وی گفت: ما به دنبال آن هستیم که همه موانع در خصوص افزایش ظرفیت اقامتی در کشور را برطرف کنیم تا هم استانداردهای بین المللی رعایت شود و هم انگیزهای ایجاد گردد تا سرمایهگذاران در زمینه ساخت و ساز هتل و مراکز اقامتی بیش از پیش ورود کنند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود در خصوص گسترش بحث سفر در کشور نیز گفت: کارت سفر تا سقف ۵۰۰ میلیون تومان اعتبار برای توسعه گردشگری داخلی در اختیار مردم قرار میگیرد.
معاون گردشگری وزیر میراثفرهنگی، گردشگری افزود: بر این اساس مراکز اقامتی و گردشگری که توسط افراد واجد شرایط انتخاب میشوند، مبالغ کارت اعتباری مستقیما به حساب این مراکز وارد خواهد شد.
منبع ایرنا