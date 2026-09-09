در مراسمی یک هزار و ۴۵۴ بسته نوشت‌افزار تحصیلی در میان دانش‌آموزان تحت حمایت کمیته امداد امام خمینی(ره) آذربایجان غربی توزیع شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - آیین توزیع ۱۴۵۴ بسته نوشت‌افزار تحصیلی با حضور جمعی از مدیران ارشد استانی و شهرستانی، خیرین نیک‌اندیش و دانش‌آموزان تحت حمایت کمیته امداد امام خمینی(ره) آذربایجان غربی برگزار شد.

در این مراسم، دکتر فرحبخش مدیرکل امور اجتماعی استانداری آذربایجان غربی، دکتر رزم‌آرا معاون اداره‌کل آموزش و پرورش استان، دکتر شکوری رئیس اداره آموزش و پرورش ناحیه ۲ ارومیه، سرهنگ علی‌نژاد فرمانده بسیج ادارات کل استان و سرهنگ علی‌فام فرمانده حوزه ۸ بسیج ادارات به همراه جمعی از خیرین و دانش‌آموزان تحت حمایت حضور داشتند.

این آیین با تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید، قرائت صلوات خاصه و پخش سرود جمهوری اسلامی ایران آغاز شد.

در ادامه، پیری رئیس اداره کمیته امداد امام خمینی(ره) منطقه دو ارومیه ضمن خیرمقدم به حاضران، گزارشی از روند برگزاری این برنامه ارائه کرد. سپس دکتر مهرداد محمدزاده، مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) استان آذربایجان غربی با قدردانی از حضور مسئولان و خیرین، به تشریح اقدامات این نهاد در حمایت از دانش‌آموزان نیازمند پرداخت و نقش مشارکت خیرین در تأمین نیازهای تحصیلی را ارزشمند و اثرگذار دانست.

دکتر فرحبخش، مدیرکل امور اجتماعی استانداری آذربایجان غربی نیز در سخنانی بر اهمیت حمایت از دانش‌آموزان نیازمند و ضرورت تداوم مشارکت خیرین و دستگاه‌های اجرایی در مسیر فراهم‌سازی فرصت‌های برابر آموزشی تأکید کرد.

در بخش دیگری از این مراسم، از خیرین و نیکوکاران مشارکت‌کننده در تهیه و تأمین بسته‌های نوشت‌افزار با اهدای لوح تقدیر تجلیل شد و در پایان نیز به‌صورت نمادین، بسته‌های نوشت‌افزار تحصیلی به تعدادی از دانش‌آموزان تحت حمایت اهدا گردید.

این اقدام با هدف کاهش دغدغه‌های تحصیلی خانواده‌های تحت حمایت، حمایت از ادامه تحصیل دانش‌آموزان و فراهم‌سازی زمینه رشد و شکوفایی استعدادهای آنان انجام گرفت.

برچسب ها: توزیع نوشت افزار ، کمیته امداد
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