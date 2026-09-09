باشگاه خبرنگاران جوان - احسان بالاکتفی در نشست ستاد پیشگیری و مدیریت بحران شهرستان بافق در خصوص احتمال وقوع پدیده «ال‌نینو» گفت: از حدود سه ماه پیش آمادگی کامل دستگاه‌ها و فرمانداران برای مواجهه با این پدیده ابلاغ شده است.

وی ادامه داد: سیاست کلی مدیریت بحران استان، اطلاع‌رسانی و آگاهی‌بخشی به دستگاه‌ها و همچنین آموزش مردم برای مواجهه با بحران است.

مدیرکل مدیریت بحران استان یزد از برگزاری جلسات «ستاد پیشگیری، هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران» شهرستان‌ها به ریاست فرمانداران خبرداد و افزود: تمامی موارد ضروری و مشکلات و نواقص ناشی از سیلاب‌های گذشته در مناطق مختلف استان تا حدودی برطرف شده است.

ال‌نینو یک الگوی اقلیمی در اقیانوس آرام است که با افزایش دمای آب‌های اقیانوسی همراه می‌شود و می‌تواند الگوهای آب‌وهوایی را در مناطق مختلف جهان، به‌ویژه مناطق ساحلی و بخش‌های گسترده‌ای از کره زمین، تحت تاثیر قرار دهد.

در مقابل، لانینا مرحله مخالف این چرخه اقلیمی است که معمولاً با کاهش دمای جهانی همراه می‌شود. دوره‌های میان ال‌نینو و لانینا نیز به‌عنوان مرحله خنثی شناخته می‌شوند که در آن الگوهای معمول‌تر و طبیعی‌تر آب‌وهوا غالب هستند.