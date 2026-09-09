باشگاه خبرنگاران جوان - مرتضی معتمد مدیرکل دفتر بازرگانی داخلی وزارت جهاد کشاورزی، در برنامه رادیو اقتصاد با اشاره به ظرفیت‌های تولید گوشت قرمز در کشور، گفت: ایران از اقلیم مناسبی برای تولید گوشت دام سبک برخوردار است، اما خشکسالی، کاهش منابع آبی و افت کیفیت مراتع، صنعت دامپروری کشور را با چالش‌های جدی مواجه کرده است.

به گفته وی، کاهش مراتع و افزایش وابستگی دامداری‌های بسته به نهاده‌های وارداتی، از جمله عواملی است که هزینه تولید را افزایش داده و در مقاطعی، صنعت دام را با مشکلات جدی مواجه کرده است.

معتمد با بیان اینکه بخشی از نیاز گوشت قرمز کشور از طریق واردات تأمین می‌شود، افزود: مصرف سالانه گوشت قرمز در کشور حدود یک میلیون و ۱۰۰ هزار تن است که حدود ۹۳۰ تا ۹۵۰ هزار تن آن در داخل تولید می‌شود و مابقی باید از طریق واردات تأمین شود.

مدیرکل دفتر بازرگانی داخلی وزارت جهاد کشاورزی درباره قیمت گوشت وارداتی بیان کرد: قیمت جهانی گوشت گوسفند حدود ۶.۵ تا ۷ دلار است و در صورت واردات گوشت بره با مشخصات مورد پسند مصرف‌کننده ایرانی، قیمت تمام‌شده می‌تواند به حدود ۸.۵ تا ۹ دلار برسد. این محاسبات بر مبنای نرخ ارز تالار مرکز مبادله انجام می‌شود.

وی با اشاره به تفاوت قیمت گوشت در واحدهای عرضه مختلف افزود: بخشی از اختلاف قیمت‌ها می‌تواند ناشی از ضعف یا عدم نظارت باشد و اصناف نیز در نظارت بر واحدهای زیرمجموعه خود مسئولیت دارند.

معتمد تأکید کرد: افزایش عرضه به بازار می‌تواند به کاهش اختلاف قیمت‌ها کمک کند، هرچند محدودیت‌هایی در زمینه عرضه وجود دارد که نیازمند بررسی جداگانه است.

وی در ادامه از یک اقدام حمایتی برای مرغداران خبر داد و گفت: با توجه به کاهش شدید قیمت مرغ گرم به دلیل افزایش تولید، وزارت جهاد کشاورزی در حال ابلاغ دستورالعملی برای خرید حدود ۳۰ هزار تن مرغ کشتار شده است تا ضمن حمایت از مرغداران، از زیان بیشتر تولیدکنندگان جلوگیری شود.