سفیر چین در قاهره از چهار پیشنهاد پکن برای تقویت امنیت منطقه خبر داد که بر رد مداخله خارجی، حل مسئله فلسطین، توسعه اقتصادی و حقوق بین‌الملل تاکید دارد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - لیائو لیچیانگ، سفیر چین در قاهره، چهار پیشنهاد کلیدی ارائه شده توسط شی جین پینگ، رئیس جمهور این کشور، برای ایجاد یک ساختار امنیتی جدید در منطقه غرب آسیا را فاش کرد.

او در پستی که در پلتفرم ایکس منتشر شد، بر لزوم تصمیم‌گیری مردم منطقه در امور خود، ضمن رد دخالت خارجی، و حمایت چین از کشور‌های منطقه در ترویج گفت‌و‌گو در مورد صلح و امنیت و بررسی راه‌هایی برای ایجاد یک معماری امنیتی جدید که به آنها اجازه می‌دهد آینده خود را به دست بگیرند، تاکید کرد.

سفیر چین تاکید کرد که تقویت امنیت مشترک در منطقه، با توجه به کثرت نقاط بحرانی در غرب آسیا و ارتباط نزدیک آنها با یکدیگر، مستلزم اتخاذ یک رویکرد جامع است.

او خاطرنشان کرد که مسئله فلسطین همچنان در قلب مسئله غرب آسیا قرار دارد و نباید نادیده گرفته شود یا به حاشیه رانده شود و خواستار راه‌حل‌های جامعی شد که ریشه‌های درگیری‌ها را برطرف کرده و ثبات در منطقه را افزایش دهد.

این پیشنهاد‌ها بر لزوم تقویت بنیان امنیت مشترک از طریق توسعه تاکید کردند، با توجه به اینکه دستیابی به صلح و ثبات پایدار در غرب آسیا عمدتا به توسعه اقتصادی و اجتماعی بستگی دارد.

چین تمایل خود را برای همکاری با کشور‌های منطقه برای حفظ امنیت خطوط کشتیرانی بین‌المللی، پیشبرد همکاری‌های توسعه‌ای، ارتقای همگرایی منافع بین کشور‌های منطقه، ایجاد تدریجی اعتماد متقابل و از بین بردن ریشه‌های درگیری ابراز کرد.

این پیشنهاد‌ها خواستار تقویت هماهنگی بین‌المللی برای دستیابی به امنیت مشترک شدند و تاکید کردند که منشور سازمان ملل و حقوق بین‌الملل باید منبع اصول اساسی برای برخورد با امور غرب آسیا باشند. آنها از جامعه بین‌المللی، به ویژه قدرت‌های خارجی، خواستند که در برخورد با منطقه، استاندارد‌های دوگانه را کنار بگذارند، به حاکمیت و تمامیت ارضی کشور‌های منطقه احترام بگذارند و برای حفاظت از صلح و ثبات منطقه‌ای تلاش کنند.

منبع: آر تی

برچسب ها: جنگ منطقه ای ، رئیس جمهور چین ، غرب آسیا
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