باشگاه خبرنگاران جوان؛ نشست بررسی طرح جامع مسکن کشور سهشنبه با حضور وزیر راه و شهرسازی، رئیس و اعضای کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی برگزار شد.در این نشست معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی طرح جامع مسکن کشور را ارائه کرد و ابعاد سیاستگذاری و برنامهریزی در بخش مسکن بررسی شد.
ضرورت هماهنگی سیاستهای مسکن با قوانین و اسناد بالادستی و ظرفیتهای اجرایی و مالی کشور از محورهای گفتوگو بود.همچنین اعضای کمیسیون عمران مجلس دیدگاهها و دغدغههای خود را درباره مسائل حوزه مسکن و راه و شهرسازی مطرح کردند.
در پایان نشست مقرر شد ادامه بررسیهای کارشناسی این طرح با مشارکت صاحبنظران و مرکز پژوهشهای مجلس در جلسه بعدی کمیسیون عمران پیگیری شود.