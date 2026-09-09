رییس اداره دامپزشکی خمین گفت: چهار هزار و ۸۷۸ تن گوشت قرمز و سفید امسال در خمین تولید و روانه بازار مصرف شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - محمدرضا جوانمرد گفت: از ابتدای سال جاری چهار هزار و ۲۱۳ رأس گوسفند و بز و ۹۴۸ رأس گاو و گوساله در کشتارگاههای دام شهر ذبح شد که حاصل آن تولید ۶۵۸ تن گوشت قرمز بود.
وی ادامه داد: در این بازه زمانی، یکهزار و ۵۲۵ کیلوگرم گوشت قرمز نیز به دلیل غیرقابل مصرف بودن، ضبط و معدومسازی شد.
رئیس اداره دامپزشکی خمین ادامه داد: تعداد یکمیلیون و ۸۳۶ هزار و ۲۶۴ قطعه طیور در کشتارگاههای خمین کشتار و چهار هزار و ۲۲۰ تن گوشت سفید تحت نظارت کارشناسان دامپزشکی استحصال شد که از این میزان، ۱۵۱ تن گوشت سفید به دلیل مسائل بهداشتی ضبط و معدوم شد.
جوانمرد با اشاره به تشدید نظارتهای بهداشتی بر مراکز تولید، توزیع و عرضه فرآوردههای خام دامی در این شهرستان گفت: با بازرسیهای صورت گرفته در سال جاری بیش از ۴۲۸ تن فرآورده غیربهداشتی از چرخه مصرف انسانی خارج شد.
وی بیان کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون ۸۲۴ مورد بازدید از واحدهای تحت پوشش شامل کشتارگاههای دام و طیور، مراکز بستهبندی، کارخانجات خوراک دام و مکمل، ایستگاههای جمعآوری شیر، فروشگاهها، قصابیها، رستورانها و هتلهای شهرستان انجام شده است.
رئیس اداره دامپزشکی خمین افزود: در نتیجه این بازرسیها، ۲۷۷ کیلوگرم انواع فرآوردههای خام دامی غیربهداشتی کشف و با دستور مراجع قضایی معدوم شد.
جوانمرد اضافه کرد: ۶ واحد متخلف به دلیل عدم رعایت موازین بهداشتی به دستگاه قضایی معرفی شدند.
وی با اشاره به اهمیت پایش سلامت محصولات دامی، یادآور شد: در راستای تضمین سلامت عمومی جامعه، ۱۰۸ مورد نمونهبرداری و پایش از فرآوردههای خام دامی انجام شده است.
رئیس اداره دامپزشکی خمین با تاکید بر رعایت پروتکلهای بهداشتی توسط متصدیان واحدهای صنفی، خاطرنشان کرد: عرضه هرگونه سرشیر غیرپاستوریزه و محلی در کلیه واحدهای لبنیاتی ممنوع است و بازرسان این اداره با متخلفان در این زمینه برخورد قانونی خواهند داشت.