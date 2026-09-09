در بازار میوه و صیفی چه می گذرد؟/ بازار میوه های نوبرانه پاییز متعادل است

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - اکبر یاوری رئیس اتحادیه بارفروشان میدان مرکزی با بیان اینکه مشکلی در توزیع میوه نداریم، گفت: با توجه به تورم‌ و رشد ۳ تا ۴ برابری هزینه های تولید نسبت به سال قبل، قیمت میوه افزایشی است.

وی با اشاره به رکود حاکم بر بازار افزود: در شرایط کنونی روزانه ۲۰ هزار تن میوه و صیفی در میدان توزیع می شود و پیش بینی می شود که در صورت عدم حوادث غیرمترقبه، بازار متعادل خواهد بود.

یاوری ادامه داد: با سرمای هوا و برداشت سیب زمینی از مزارع پیش بینی می شود که طی مهر و آبان قیمت کاهشی باشد، هرچند نسبت به یک ماه قبل روند نزولی داشته است.

رئیس اتحادیه بارفروشان با اشاره به علل گرانی هویج و خیار در بازار بیان کرد: قیمت هر کیلو هویج در میدان به ۱۴۰ تا ۱۵۰ هزار تومان رسیده بود که اکنون نرخ هر کیلو هویج با برداشت محصول از الیگودرز به ۶۰ تا ۷۰ هزار تومان کاهش یافته است. همچنین نرخ خیار روند کاهشی داشته به طوریکه قیمت هر کیلو خیار اصفهان به ۲۰ هزار تومان و خیار گلخانه ۳۰ تا ۵۰ هزار تومان رسیده است.

وی درباره آخرین وضعیت عرضه میوه های پاییز افزود: اکنون نارنگی و لیموشیرین وارد بازار شده که قیمت ها در میدان متعادل است. گفتنی است نرخ هر کیلو نارنگی در میدان ۱۴۰ تا ۱۵۰ هزار تومان است.

یاوری قیمت هر کیلو گلابی را ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار تومان اعلام کرد و گفت: نرخ کنونی هر کیلو پسته ۸۰۰ هزار تومان تا یک میلیون تومان، انگور بی دانه سفید ۱۰۰ تا ۱۳۰ هزار تومان، انگور بی دانه قرمز ۱۲۰ تا ۱۸۰ هزار تومان، انگور عسگری ۷۰ تا ۱۰۰ هزار تومان، شلیل ۱۰۰ تا ۱۸۰ هزار تومان، هلو ۸۰ تا ۱۵۰ هزار تومان، آلو زرد ۸۰ تا ۱۴۰ هزار تومان، آلو سیاه ۸۰ تا ۱۴۰ هزار تومان، سیب گلاب ۱۳۰ تا ۲۰۰ هزار تومان، سیب گالا ۱۰۰ تا ۱۵۰ هزار تومان، موز اکوادور ۲۲۰ تا ۲۴۰ هزار تومان و انبه ۲۵۰ تا ۳۰۰ هزار تومان است.

رئیس اتحادیه بارفروشان قیمت هر کیلو هندوانه را ۱۵ تا ۲۵ هزار تومان، طالبی ۲۵ تا ۴۵ هزار تومان و خربزه ۳۰ تا ۵۰ هزار تومان اعلام کرد.

وی با بیان اینکه قیمت گوجه فرنگی و پیاز تغییری نداشته است، تصریح کرد: قیمت هر کیلو گوجه فرنگی ۲۰ تا ۴۰ هزار تومان، پیاز شیری ۲۰ تا ۳۵ هزار تومان، پیاز زرد ۲۵ تا ۴۰ هزار تومان، سیب زمینی ۵۰ تا ۶۰ هزار تومان، بادمجان قلمی ۶۰ تا ۸۰ هزار تومان، بادمجان دلمه ۳۰ تا ۴۰ هزار تومان است.