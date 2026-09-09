باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - رسول کربکندی پیشکسوت فوتبال در گفت و گو با خبرنگار ورزشی باشگاه خبرنگاران جوان درباره شکست ذوب آهن برابر تیم پرسپولیس در هفته ششم لیگ برتر فوتبال اظهار کرد: به هر حال این ۲ تیم را نمی‌شود با هم مقایسه کرد، چون از لحاظ بودجه و تعداد بازیکن شرایط پرسپولیس بهتر از ذوب آهن است. البته گل‌هایی که ذوبی‌ها خوردند به خاطرتعلل خط دفاعشان بود، چون تعداد زیادی مدافع در زمان زدن ضربه نهایی در محوطه جریمه بودند، اما در نهایت گل خوردند. به نظرم دفاع ذوب آهن منسجم و هماهنگ نبود.

کربکندی درباره اینکه دروازه بان ذوب آهن در دریافت گل‌ها مقصر بود، گفت: طبیعی است، گلر هم در خوردن گل مقصر است، اما فاصله توپ به دروازه خیلی نزدیک بود و دروازه بان ذوب آهن از آن فاصله نزدیک نتوانست توپ را کنترل کند.

پرسپولیس جوانتر و شاداب تر شده است

پیشکسوت فوتبال درباره اینکه عملکرد پرسپولیس را در این بازی چطور دیده است، گفت: پرسپولیس یک مقدار بیشتر زمان می‌خواهد تا بازیکنانش با یکدیگر هماهنگی را به دست آورند. پرسپولیس جوانتر و شاداب‌تر شده است و آینده بهتری دارد. امسال با توجه به اینکه خارجی‌ها کمتر شدند فضا برای جوان‌ها فراهم شده است. با توجه به اینکه تیم ملی ما نیاز به پوست اندازی دارد این جوان‌ها فرصت خوبی دارند تا خودشان را نشان بدهند و تغییر نسل در فوتبالمان ایجاد شود.

او درباره اینکه عملکرد علی علیپور در پرسپولیس را چطور دیده است، بیان کرد: علیپور جزو بازیکنان باتجربه پرسپولیس است و از فرصت‌ها حداکثر استفاده را می‌کند. به هر حال علپیور بازیکن اثرگذاری برای پرسپولیس بوده است.

اورونوف شرایط آمادگی خوبی ندارد

کربکندی درباره اینکه عملکرد اورونوف را در پرسپولیس چطور ارزیابی می‌کند، تصریح کرد: هواداران از بازیکنانی مثل اورونوف حمایت می‌کنند و دوستشان دارند، اما آنها باید بدانند که سرمربی بهتر از همه تشخیص می‌دهد چه بازیکنی را در زمین مسابقه بگذارد. وقتی پرسپولیس به تراکتور باخت، نبودن اورونوف یک ایراد برای کادر فنی سرخپوشان شد، اما وقتی این بازیکن به بازی می‌آید وخوب بازی نمی‌کند نشان می‌دهد که این بازیکن آمادگی کامل را ندارد. به هر حال اورونوف بازیکن باکیفیتی است، اما وقتی شرایط آمادگی خوبی نداشته باشد طبیعی است که خیلی فضا برای بازی دادن به او نمی‌دهند.

بازیکنان سپاهان در حد نام خود بازی نمی کنند

پیشکسوت فوتبال درباره پیروزی سپاهان برابر استقلال خوزستان اظهار کرد: سپاهان هنوز بازی که انتظار از آن می‌رود را انجام نداده است و بازیکنان در حد نام خود هنوز بازی نمی‌کنند. انتظار می‌رود سپاهان روز به روز بهتر شود. به هر حال سپاهان جزو تیم‌هایی هست که سرمایه گذاری خوبی در فوتبال کرده است، اما امسال بازی باکیفیتی را ارائه نکرده است.

تراکتور دارد فاصله اش را با سایر تیم ها بیشتر می کند

او درباره برد تراکتور مقابل گل گهر سیرجان بیان کرد: تراکتور بهتر از تیم‌های مدعی بازی می‌کند و این تیم به جز تساوی که برابر شمس آذر به دست آورد، اما بقیه بازی هایش را پیروز شده است و فاصله اش را دارد با تیم‌های دیگر بیشتر می‌کند.

شاید کسر امتیاز باعث بهتر شدن رفتار ها در ورزشگاه ها شود

کربکندی درباره اینکه فحاشی خداداد عزیزی در بازی تراکتور و گل گهر سیرجان را چطور ارزیابی می‌کند، گفت: این اتفاقات در فوتبال اصلا خوب نیست. اکثریت هواداران فوتبال به خصوص در فضای مجازی که جوان هستند این اتفاقات برای جوان‌ها بد آموزی دارد و خانواده‌ها شدیدا نگران آینده جوانان خود هستند. الفاظ بدی در ورزشگاه‌های ما شنیده می‌شود که این برای فوتبالمان خوب نیست. به نظرم فدارسیون فوتبال، سازمان لیگ و کمیته انضباطی باید یک راه بهتری برای برخورد با این رفتار‌های زشت پیدا کنند، چون تا اینجا نشان داده که جرایم مالی خیلی تاثیرگذار نبوده است. شاید کسر امتیاز باعث شود که رفتار‌ها بهتر شود. اصلا جو ورزشگاه‌ها و الفاظی که در آنجا رد و بدل می‌شود، خوب نیست، به خصوص که خانم‌ها هم در ورزشگاه‌ها هستند این رفتار‌ها شایسته فوتبال ایران نیست. این بدعت بدی در ورزشگاه‌های ما می‌شود.

هنوز جا داشت تا خداداد عزیزی را بیشتر محروم کنند

پیشکسوت فوتبال درباره اینکه محرومیت خداداد عزیزی ضمانت اجرا دارد، گفت: کمیته انضباطی به خاطر تکرار تخلفات این رای را صادر کرد. به نظرم هنوز جا داشت که خداداد عزیزی بیشتر محروم شود، اما شاید محرومیت ۴ ماه باعث بهتر شدن رفتار مدیر تراکتور در ادامه مسابقات شود.