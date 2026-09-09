انیمیشن لگویی از غنیمت گرفتن زیردریایی هوشمند آمریکایی در تنگه هرمز + فیلم

\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 -\u00a0\u0627\u06cc\u0646 \u0627\u0646\u06cc\u0645\u06cc\u0634\u0646\u060c \u0631\u0648\u0627\u06cc\u062a \u0639\u0645\u0644\u06cc\u0627\u062a \u0646\u06cc\u0631\u0648\u0647\u0627\u06cc \u0627\u06cc\u0631\u0627\u0646\u06cc \u0628\u0631\u0627\u06cc \u0634\u0646\u0627\u0633\u0627\u06cc\u06cc \u0648 \u0628\u0647\u200c\u062f\u0633\u062a \u0622\u0648\u0631\u062f\u0646 \u06cc\u06a9 \u0632\u06cc\u0631\u062f\u0631\u06cc\u0627\u06cc\u06cc \u0647\u0648\u0634\u0645\u0646\u062f \u0622\u0645\u0631\u06cc\u06a9\u0627\u06cc\u06cc \u062f\u0631 \u0622\u0628\u200c\u0647\u0627\u06cc \u062a\u0646\u06af\u0647 \u0647\u0631\u0645\u0632 \u0631\u0627 \u062f\u0631 \u0642\u0627\u0644\u0628\u06cc \u0645\u062a\u0641\u0627\u0648\u062a \u0648 \u062e\u0644\u0627\u0642\u0627\u0646\u0647 \u0628\u0627\u0632\u0633\u0627\u0632\u06cc \u0645\u06cc\u200c\u06a9\u0646\u062f.\n\u00a0\n