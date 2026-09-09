باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

انیمیشن لگویی از غنیمت گرفتن زیردریایی هوشمند آمریکایی در تنگه هرمز + فیلم

انیمیشن لگویی، صحنه غنیمت گرفتن یک زیردریایی هوشمند آمریکایی در تنگه هرمز را به تصویر کشیده است.

باشگاه خبرنگاران جوان این انیمیشن، روایت عملیات نیروهای ایرانی برای شناسایی و به‌دست آوردن یک زیردریایی هوشمند آمریکایی در آب‌های تنگه هرمز را در قالبی متفاوت و خلاقانه بازسازی می‌کند.

 

مطالب مرتبط
انیمیشن لگویی از غنیمت گرفتن زیردریایی هوشمند آمریکایی در تنگه هرمز + فیلم
young journalists club

تنبیه متجاوز با پاسخ کوبنده نیرو‌های مسلح ایران + فیلم

انیمیشن لگویی از غنیمت گرفتن زیردریایی هوشمند آمریکایی در تنگه هرمز + فیلم
young journalists club

تصاویر دیده نشده از شهیدان باقری و حاجی‌زاده در رزمایش پیامبر اعظم + فیلم

انیمیشن لگویی از غنیمت گرفتن زیردریایی هوشمند آمریکایی در تنگه هرمز + فیلم
young journalists club

تصاویر رصد پهپادی از مقر گروهک‌های تروریستی در جنوب شرق کشور + فیلم

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
پاسخ موشکی ایران به تجاوز آمریکا + فیلم
۹۱۰

پاسخ موشکی ایران به تجاوز آمریکا + فیلم

۱۸ . شهريور . ۱۴۰۵
زنگ خطر برای واشنگتن از نگاه کارشناس فرانسوی + فیلم
۸۱۸

زنگ خطر برای واشنگتن از نگاه کارشناس فرانسوی + فیلم

۱۸ . شهريور . ۱۴۰۵
ضربه به ترامپ از داخل آمریکا + فیلم
۷۲۰

ضربه به ترامپ از داخل آمریکا + فیلم

۱۸ . شهريور . ۱۴۰۵
یکی هوش مصنوعی را از ترامپ بگیرد + فیلم
۶۶۳

یکی هوش مصنوعی را از ترامپ بگیرد + فیلم

۱۸ . شهريور . ۱۴۰۵
پدافند آمریکا زیر ضرب موشک‌های ایران + فیلم
۵۷۴

پدافند آمریکا زیر ضرب موشک‌های ایران + فیلم

۱۸ . شهريور . ۱۴۰۵
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha