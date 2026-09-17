مدیر عامل بنیاد ملی گندمکاران گفت: براساس آمار میزان خرید تضمینی گندم نسبت به برآورد‌های اولیه ۱.۵ میلیون تن کاهش یافته که علت اصلی آن تاخیر در روند پرداخت مطالبات است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - علیقلی ایمانی مدیر عامل بنیاد ملی گندمکاران گفت: امسال شرایط تولید گندم مطلوب بود، اما تاخیر در پرداخت مطالبات مشکلاتی مبنی بر کاهش میزان خرید نسبت به برآوردها را بوجود آورده است.

به گفته وی، برآوردها حاکی از آن بود که امسال از مجموع تولید ۱۴ میلیون تن گندم، حداقل ۱۰ میلیون تن خرید داشته باشیم که کاهش ۱.۵ میلیون تنی میزان خرید ناشی از تاخیر در روند پرداخت مطالبات بوده است.

ایمانی ادامه داد: با کاهش میزان خرید نسبت به پیش بینی های اولیه این احتمال وجود دارد که بخشی از گندم در انبارهای کشاورزان موجود است و بخشی به مصرف خوراک دام و طیور رسیده است.

مدیر عامل بنیاد ملی گندمکاران با بیان اینکه مطالبات گندمکاران بر روی ۲۳۰ همت مانده است، افزود: در حال حاضر ۲۱۰ همت دیگر از مطالبات کشاورزان باقی مانده است و اخیرا اعلام کردند که یک همت دیگر در شرف پرداخت است و مابقی پرداخت ها مجهول است که تامین این میزان تا پایان شهریور دشوار است، اما باز هم انتظار می رود وعده کشاورزان محقق شود.

به گفته وی، کشاورزان برای کشت گندم سال آینده نیاز به نقدینگی دارند و تاخیر در پرداخت مطالبات معقول نیست. هرچند چشم انداز روشنی پیش روی پرداخت مطالبات به جزء وعده وعید مسئولان نیست.

ایمانی گفت: با توجه به شرایط پرداخت مطالبات و هزینه های بالای تولید و تورم، کشاورزان توان تولید و کشت محصول را ندارند و با استمرار این روند به سراغ کشت دیگر محصولات آب بر و جالیزی دارای صرفه اقتصادی خواهد رفت که این عوامل بر کشت این‌ محصول اساسی آسیب می زند.

برچسب ها: تولید گندم ، مطالبات گندمکاران
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