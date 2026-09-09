سی‌ان‌ان به نقل از یک منبع مطلع گزارش داد عربستان در پی حملات یمن، در تلاش است حمایت آمریکا، اروپا و دیگر کشور‌های منطقه را برای پاسخ جلب کند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - شبکه آمریکایی سی‌ان‌ان به نقل از منبعی که آن را مطلع از دیدگاه عربستان توصیف کرد، گزارش داد که این کشور پس از حمله گسترده یمن به خاک عربستان، برای پاسخ به این حمله برنامه‌ریزی می‌کند و متحدان خود را نیز در جریان این برنامه‌ها قرار داده است.

این منبع گفت دیپلمات‌های عربستانی در ماه اوت به قانون‌گذاران آمریکایی اطلاع داده‌اند که کانال‌های ارتباط سیاسی با انصارالله یمن از بین رفته است. آنها همچنین درباره برنامه‌های یمن برای تشدید تنش علیه عربستان هشدار داده و خواستار حمایت واشنگتن برای مقابله با آن شده‌اند.

این منبع افزود: «سعودی‌ها با فرماندهی مرکزی آمریکا درباره گام‌های بعدی توافق دارند و شرکای اروپایی خود را نیز در جریان گذاشته‌اند.» او ادعا کرد که پاسخ نظامی «همواره گزینه جایگزین در صورت حمله انصارالله بوده است.»

به گفته این منبع، عربستان همچنین در تلاش است کشورهای دیگری را وارد این روند کند؛ کشورهایی که برخی از آنها نگران بودند در صورت مشارکت، به‌عنوان طرف‌های همراه با جنگ آمریکا علیه ایران شناخته شوند.

این منبع سی‌ان‌ان گفت: «شراکت‌هایی که از طریق ائتلاف دریایی شکل گرفت، همگی با هدف جلوگیری از چنین وضعیتی و همچنین آمادگی برای آن بود.» منظور وی گروه دریایی دفاعی است که اواخر ژوئیه با هدف حفاظت از کشتیرانی تجاری، مسیرهای انتقال انرژی و آزادی دریانوردی در منطقه تشکیل شد.

منبع: العربی الجدید

برچسب ها: حمله به عربستان ، انصارالله یمن ، جنگ منطقه ای
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