\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u0633\u0631\u062f\u0627\u0631 \u0645\u0648\u0633\u0648\u06cc \u067e\u0648\u0631\u060c \u0631\u0626\u06cc\u0633 \u067e\u0644\u06cc\u0633 \u0631\u0627\u0647\u0648\u0631 \u062a\u0647\u0631\u0627\u0646 \u0628\u0632\u0631\u06af \u0627\u0632 \u0627\u062c\u0631\u0627\u06cc \u0637\u0631\u062d \u0628\u0631\u062e\u0648\u0631\u062f \u0628\u0627 \u062a\u062e\u0644\u0641\u0627\u062a \u0633\u0627\u06a9\u0646 \u0646\u0645\u0627\u06cc\u0634\u06af\u0627\u0647\u200c\u0647\u0627\u06cc \u0627\u062a\u0648\u0645\u0628\u06cc\u0644 \u062f\u0631 \u0645\u062d\u062f\u0648\u062f\u0647 \u062e\u06cc\u0627\u0628\u0627\u0646\u200c\u0647\u0627\u06cc \u0634\u0647\u06cc\u062f \u0628\u0647\u0634\u062a\u06cc\u060c \u0645\u0637\u0647\u0631\u06cc \u0648 \u0634\u0631\u06cc\u0639\u062a\u06cc \u062e\u0628\u0631 \u062f\u0627\u062f.\n\u00a0\n\n\u00a0