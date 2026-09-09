رئیس پلیس راهور تهران بزرگ گفت: با تخلفات نمایشگاه‌داران در خیابان‌های تهران برخورد می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان - سردار موسوی پور، رئیس پلیس راهور تهران بزرگ از اجرای طرح برخورد با تخلفات ساکن نمایشگاه‌های اتومبیل در محدوده خیابان‌های شهید بهشتی، مطهری و شریعتی خبر داد.

 

دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو
 
برچسب ها: پلیس راهور ، تخلفات رانندگی
خبرهای مرتبط
۱۹۵ هزار تخلف حادثه ساز در فروردین ۱۴۰۴ ثبت شد
بنز لایی‌کش بزرگراه صدر تهران توقیف شد + فیلم
اعمال قانون بیش از ۵۰۳ هزار خودرو در ۱۹ روز ابتدایی اردیبهشت
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
آخرین اخبار
جاده چالوس و آزادراه تهران - شمال یکطرفه شد
روند ایمن‌سازی ساختمان‌های ناایمن تهران رضایت‌بخش نیست
میدری: سازوکار اصلی برای ایجاد عدالت اجتماعی، رشد برابر و تجمیع ثروت‌ها، رشد تعاونی‌هاست
شهرداران مناطق تهران تغییر نمی‌کنند
آمادگی پایتخت برای بازگشایی مدارس/ دستگاه‌های خدمات‌رسان حق قطع انشعابات مدارس را ندارند
افزایش دامنه خدمات هلال‌احمر در پی بارش استان‌های شمالی/ ۹۸۹ نفر امدادرسانی شدند
برگزاری دومین مرحله کمیسیون پزشکی مجروحان جنگ تحمیلی رمضان لامرد
هشدار نسبت به وزش باد شدید در تهران
هر دو مسیر تونل نیایش و مسیر غرب به شرق پل صدر امشب مسدود است
دستگیری عاملان شرارت در محدوده فرشته؛ هشدار پلیس درباره ایجاد مزاحمت در خیابان‌ها
بارش پراکنده در محور‌های شمالی/ ترافیک نیمه‌سنگین در ۹ محور مواصلاتی
رونمایی از نخستین شناسه یکتای فنی تهران در هفته آینده
تعقیب و گریز در اتوبان تهران ـ قم؛ قاچاقچی سابقه‌دار با ۲.۲ کیلوگرم شیشه دستگیر شد
دعوا بر سر کوئیک رنگ خون گرفت
اصلاح آیین‌نامه‌ها، اساسنامه‌ها و تعیین تکلیف تعاونی‌های منحله
نهایی‌سازی سازوکار بهره‌برداری از باغ‌راه حضرت زهرا (س) در دستور کار قرار گرفت
شناسه یکتا برای واحدهای ساختمانی صادر می‌شود
حس عجیب برای کشف قتل پیرمرد
آغاز طرح برخورد پلیس راهور با تخلفات ساکن نمایشگاه‌های خودرو در سه خیابان اصلی تهران + فیلم
برخورد قاطع پلیس با رانندگان متخلف
پل ستارخان گرفتار وعده‌ها/ مردم همچنان پشت ترافیک در انتظار افتتاح
جاده چالوس و آزادراه تهران - شمال بازگشایی شد