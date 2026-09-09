باشگاه خبرنگاران جوان - حبیب فرعباسی فصل بسیار موفقی را آغاز کرده است و آمار کلین‌شیت‌های او نشان می‌دهد که در زمره دروازه‌بان‌های موفق لیگ برتر قرار دارد. مطمئنا حبیب با انگیزه بسیار زیادی، روز‌های درخشان بیشتری را پیش رو دارد. حبیب در جریان بازی‌های اخیر استقلال، به جز یک بازی به خوبی از دروازه استقلال محافظت کرده است و این نشان می‌دهد که به یک مهره قابل اتکا تبدیل شده است.

قطعا خلق این موفقیت نتیجه یک کار گروهی میان تمام اعضای تیم بوده است؛ مدافعان، هافبک‌ها و مهاجمان تیم در شکل گیری این رکورد و موفقیت نقش داشته‌اند تا حبیب فرعباسی بتواند این اتفاق مهم را رقم بزند. امیدوارم کادرفنی تیم ملی با در نظر گرفتن این موفقیت، توجه ویژه‌ای به وی داشته باشند.

با وجود درخشش فر عباسی در بازی‌های لیگ برتر فوتبال و با توجه به حضور بیرانوند، نیازمند، سید حسین حسینی و محمد خلیفه بعدی به نظر می‌رسد که فر عباسی در اندیشه‌های سرمربی تیم ملی فوتبال جایی داشته باشد.