مربی دروازه بانان استقلال معتقد است با توجه به عملکرد حبیب فرعباسی در بازی‌های لیگدعوت به تیم ملی حق این بازیکن است.

باشگاه خبرنگاران جوان - حبیب فرعباسی فصل بسیار موفقی را آغاز کرده است و آمار کلین‌شیت‌های او نشان می‌دهد که در زمره دروازه‌بان‌های موفق لیگ برتر قرار دارد. مطمئنا حبیب با انگیزه بسیار زیادی، روز‌های درخشان بیشتری را پیش رو دارد. حبیب در جریان بازی‌های اخیر استقلال، به جز یک بازی به خوبی از دروازه استقلال محافظت کرده است و این نشان می‌دهد که به یک مهره قابل اتکا تبدیل شده است. 

قطعا خلق این موفقیت نتیجه یک کار گروهی میان تمام اعضای تیم بوده است؛ مدافعان، هافبک‌ها و مهاجمان تیم در شکل گیری این رکورد و موفقیت نقش داشته‌اند تا حبیب فرعباسی بتواند این اتفاق مهم را رقم بزند. امیدوارم کادرفنی تیم ملی با در نظر گرفتن این موفقیت، توجه ویژه‌ای به وی داشته باشند.
با وجود درخشش فر عباسی در بازی‌های لیگ برتر فوتبال و با توجه به حضور بیرانوند، نیازمند، سید حسین حسینی و محمد خلیفه بعدی به نظر می‌رسد که فر عباسی در اندیشه‌های سرمربی تیم ملی فوتبال جایی داشته باشد.

برچسب ها: تیم فوتبال استقلال ، لیگ برتر فوتبال
خبرهای مرتبط
ورمزیار: اگر پیشکسوتان حمایت نمی‌کردند الان ساپینتو سرمربی استقلال نبود
لیگ برتر فوتبال؛
استقلال و تراکتور به تساوی بسنده کردند
مراغه چیان:
برکناری ساپینتو اشتباه است/ استقلالی‌ها با ترس بازی می‌کنند
ترکیب احتمالی تیم فوتبال استقلال مقابل سپاهان
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
خداداد باید حواسش را جمع کند/ پرسپولیس همین طور ادامه دهد قهرمان می‌شود
ناپولی ۰ - ۱ آرسنال/ کاپیتان اودگارد پیام آور شادی برای توپچی ها شد + فیلم
چلسی ۶ - ۳ لیدزیونایتد/ صعود دراماتیک آبی پوشان لندنی
اهدای جایزه برترین بازیکن لیگ قهرمانان اروپا ۲۰۲۵/۲۶ به کواراتسخلیا
پاری سن ژرمن ۶ - ۱ اسلوان براتیسلاوا/ جشنواره گل شاگردان انریکه هفته نخست
بارسلونا ۵ - ۱ فاینورد/ زلزله در نیوکمپ + فیلم
لیورپول ۲ - ۱ اتلتیکو مادرید/ بازگشت تماشایی قرمز‌ها در آنفیلد + فیلم
زمان بازگشت عمری به تمرینات پرسپولیس
آخرین محک تنیسور‌ها پیش از بازی‌های آسیایی ناگویا/ از پیروزی رحمانی تا برتری تیم‌های دونفره ایران
اردوبادی کناره‌گیری کرد، صابری معرفی شد
آخرین اخبار
لیورپول ۲ - ۱ اتلتیکو مادرید/ بازگشت تماشایی قرمز‌ها در آنفیلد + فیلم
چلسی ۶ - ۳ لیدزیونایتد/ صعود دراماتیک آبی پوشان لندنی
اهدای جایزه برترین بازیکن لیگ قهرمانان اروپا ۲۰۲۵/۲۶ به کواراتسخلیا
ناپولی ۰ - ۱ آرسنال/ کاپیتان اودگارد پیام آور شادی برای توپچی ها شد + فیلم
پاری سن ژرمن ۶ - ۱ اسلوان براتیسلاوا/ جشنواره گل شاگردان انریکه هفته نخست
بارسلونا ۵ - ۱ فاینورد/ زلزله در نیوکمپ + فیلم
آخرین محک تنیسور‌ها پیش از بازی‌های آسیایی ناگویا/ از پیروزی رحمانی تا برتری تیم‌های دونفره ایران
خداداد باید حواسش را جمع کند/ پرسپولیس همین طور ادامه دهد قهرمان می‌شود
اردوبادی کناره‌گیری کرد، صابری معرفی شد
زمان بازگشت عمری به تمرینات پرسپولیس
ساخت ورزشگاه جدید با بیش از ۳۵ همت یا نوسازی آزادی با حدود ۵ همت؟
برنامه مرحله مقدماتی لیگ برتر والیبال مردان اعلام شد
چین تایپه حریف ایران در مرحله یک چهارم نهایی شد
پیاتزا: مقابل چین نبرد واقعی داشتیم/ تیم ایران روزبه‌روز بهتر می‌شود
اعلام داوران قضاوت کننده در هفته هفتم لیگ برتر
عزیزی: ناگویا نقطه عطف گلف ایران است
جوان‌های استقلال در مسیر فیکس شدن؛ فرصت طلایی در روز‌های شلوغ
سحرخیزان زیر ذره‌بین؛ استقلال در خط حمله چه می‌کند؟
صدور کیفرخواست برای مدیران فوتبال تایید شد/ ماجرای پاداش ۲۰ هزار دلاری چیست؟
قاسمپور: مسئولان ورزش سرمنشا فحاشی‌ها هستند/ تنبیهات آبکی به درد نمی‌خورند
کرم‌پور: زیرساخت، مهم‌ترین نیاز گلف ایران است
رضایی: جوان‌گرایی، آینده گلف ایران را تضمین می‌کند
صعود والیبال ایران با سه برد متوالی به مرحله حذفی/ دیوار چین برای شاگردان پیاتزا کوتاه بود!
فرصت ۱ ماهه کمیسیون اصل نود به وزارت ورزش و جوانان
بخارایی: فصل اردو‌ها و مسابقات ملی اسکیت ادامه دارد
نخستین حضور تاریخی بوکس بانوان ایران در بازی‌های آسیایی/ معمار بوکس بانوان هم باید اعزام شود
کربکندی: شاید کسر امتیاز در بهبود رفتار‌ها موثرتر باشد/ جا داشت خداداد عزیزی بیشتر محروم شود
درخواست استقلالی‌ها از تیم ملی: حبیب را ببینید
مدال طلا بر گردن سمیه رحیمی 
مشعل بازی‌های المپیک جوانان داکار ۲۰۲۶ در آتن روشن می‌شود