کارشناس هواشناسی کشاورزی گفت: با توجه به شرایط جوی، کشاورزان نسبت به تسریع در برداشت انار، خرما، پسته  و دیگر محصولات باغی و زراعی اقدام کنند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - پروین رفیعی کارشناس هواشناسی کشاورزی گفت: کشاورزان نسبت به پایش باغات درختان سیب و مبارزه با بیماری لکه سیاه اقدام کنند.

وی با تاکید بر عدم تردد و چرای دام در ارتفاعات به علت احتمال وقوع رعد و برق افزود: تسریع در برداشت عسل و بررسی وضعیت زنبورها به منظور کاهش استرس های احتمالی پس از برداشت در دستور‌ کار قرار بگیرد.

رفیعی ادامه داد: گلخانه داران نسبت به بررسی استحکام سازه های گلخانه ای و ادوات کشاورزی در برابر وزش باد شدید اقدام کنند.

کارشناس هواشناسی کشاورزی با اشاره به ضرورت استفاده از کودهای پتاسه در مزارع پنبه بیان کرد: با توجه به وزش باد و تداوم گرمای هوا و رطوبت، توجه به میزان رطوبت خاک و آبیاری نخیلات و مرکبات در دستور کار قرار بگیرد.

وی گفت: با توجه به شرایط جوی کشاورزان نسبت به تسریع در برداشت انار، خرما، پسته و دیگر محصولات باغی و زراعی اقدام کنند.

براساس نقشه های هواشناسی طی روزهای چهارشنبه و پنجشنبه استان های ساحلی دریای خزر، برخی مناطق خراسان شمالی و اردبیل در برخی ساعات شاهد بارش خواهیم بود. تا روز پنج شنبه در نیمه جنوبی کرمان و شرق و شمال هرمزگان رعد و برق و وزش باد موقت خواهد بود.