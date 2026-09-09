باشگاه خبرنگاران جوان - نشست کارگروه ملی زیارت با حضور محمدرضا عارف معاون اول رئیسجمهور، استانداران قم، فارس و خراسان رضوی، جمعی از نمایندگان استان قم در مجلس شورای اسلامی و تولیتهای آستانهای مقدس رضوی، حضرت معصومه(س)، شاهچراغ (ع) و عبدالعظیم حسنی (ع) در حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه (س) برگزار شد و در جریان آن، مهمترین مسائل و طرحهای مرتبط با توسعه زیرساختهای زیارتی و خدماترسانی به زائران مورد بررسی قرار گرفت.
در این نشست، محمدرضا عارف معاون اول رئیسجمهور با اشاره به جایگاه ویژه قم در حوزه زیارت و گردشگری مذهبی، بر ضرورت توسعه زیرساختهای مورد نیاز زائران تأکید کرد و گفت: فراهمسازی شرایط مناسب و ارتقای خدماترسانی به زائران، راهبرد اصلی کارگروه ملی زیارت است.
وی با اشاره به حضور زائرانی از کشورهای منطقه و دیگر نقاط جهان در ایران، بر اهمیت ایجاد زیرساختهای مناسب برای تسهیل ورود و حضور زائران خارجی تأکید کرد.
عارف همچنین با تأکید بر نگاه راهبردی دولت به قم به عنوان یکی از کانونهای مهم گردشگری مذهبی کشور، توسعه زیرساختهای استان را از اولویتهای اجرایی دولت دانست و بر ضرورت رفع موانع و تسریع در اجرای طرحهای کلان تأکید کرد.
در پایان این نشست، علی نوذرپور معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل سازمان مجری ساختمانها و تأسیسات دولتی و عمومی با حضور در شبستان ضلع شرقی حرم مطهر، به صورت برخط گزارشی از روند اجرای طرح توسعه ضلع شرقی حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه (س)، اقدامات انجامشده برای تکمیل پروژه و ظرفیتهای ایجادشده در این مجموعه ارائه کرد.
نوذرپور در این گزارش با اشاره به مشخصات این طرح اظهار کرد: مساحت زمین پروژه ۲۹ هزار مترمربع و زیربنای نهایی آن ۳۳ هزار و ۱۸۷ مترمربع است و این مجموعه شامل فضاهای زیارتی، فرهنگی و خدماتی از جمله کتابخانه، شبستان، صحنها، رواقها و فضاهای مورد نیاز زائران است.
وی همچنین با تشریح روند اجرای پروژه، بر نقش طرح توسعه ضلع شرقی در بهبود دسترسی، ارتقای کیفیت حضور و رفاه زائران و توسعه فضاهای فرهنگی و زیارتی پیرامون حرم مطهر تأکید کرد.
در ادامه، پس از استماع گزارش علی نوذرپور درباره روند تکمیل طرح توسعه ضلع شرقی حرم مطهر حضرت معصومه(س)، معاون اول رئیسجمهور دستور افتتاح و بهرهبرداری از این پروژه را صادر کرد.
طرح توسعه ضلع شرقی حرم مطهر حضرت معصومه(س) از طرحهای مهم عمرانی و زیارتی شهر قم است که اجرای آن با هدف توسعه فضاهای زیارتی، فرهنگی و خدماتی و ارتقای کیفیت خدمترسانی به زائران دنبال شده است. عملیات تکمیل فاز نهایی این طرح از شهریورماه ۱۴۰۱ آغاز و در بهمنماه ۱۴۰۴ به پایان رسید.
این پروژه همچنین از منظر توسعه شهری و احیای بافت پیرامونی حرم واجد اهمیت است؛ چرا که اجرای آن در کنار توسعه فضاهای زیارتی، با فرآیند تملک و ساماندهی بخشهایی از بافت فرسوده پیرامون حرم همراه بوده و به بهبود دسترسی و پیوند فضایی میان حرم مطهر و معابر و فضاهای شهری پیرامون آن کمک کرده است.
با صدور دستور معاون اول رئیسجمهور، طرح توسعه ضلع شرقی حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه(س) به عنوان یکی از پروژههای شاخص زیارتی و فرهنگی سازمان مجری ساختمانها و تأسیسات دولتی و عمومی، آماده بهرهبرداری و در اختیار آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه(س) قرار گرفت.