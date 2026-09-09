مجری نظارت و ساماندهی استخراج رمزدارایی شرکت توانیر گفت: از ابتدای سال تاکنون تعداد ۱۴ هزار و ۸ دستگاه ماینر غیرمجاز از ۱۵۵۵ مرکز غیرمجاز کشف شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلیپور - هادی سفیدمو، مجری نظارت و ساماندهی استخراج رمزدارایی شرکت توانیر، در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان گفت: از ابتدای سال تاکنون تعداد ۱۴ هزار و ۸ دستگاه ماینر غیرمجاز از ۱۵۵۵ مرکز غیرمجاز کشف شده است.
او افزود: حدود ۵۰ درصد از کشفیات صورتگرفته توسط گزارشهای مردمی بوده است.
مجری نظارت و ساماندهی استخراج رمزدارایی شرکت توانیر اظهار کرد: از ابتدای سال تاکنون نزدیک به ۳۲ میلیارد تومان پاداش به عوامل شناسایی توسط توانیر پرداخت شده است.
گفتنی است سامانه پیامکی گزارش ماینر و برق غیرمجاز۳۰۰۰۵۱۲۱ _ ۳۰۰۰۶۱۲۱ به این شرح است