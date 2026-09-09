تملک ۱۶۲ کیلومتر از اراضی مورد نیاز برای ساخت راه آهن رشت - آستارا به پایان رسیده و عملیات تثبیت بستر ۵۰ کیلومتر از این مسیر نیز انجام شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - خط آهن رشت ـ آستارا یکی از مهمترین طرح‌های ایران است که می‌تواند آینده ترانزیت کشور را تحت تأثیر قرار دهد. این خط ریلی که حدود ۱۶۲ کیلومتر طول دارد، آخرین حلقه تکمیل نشده مسیر ریلی کریدور بین المللی شمال ـ جنوب در خاک ایران محسوب می‌شود.

کریدور شمال ـ جنوب قرار است هند و کشور‌های جنوب آسیا را از طریق شبکه ریلی و جاده‌ای ایران به جمهوری آذربایجان، روسیه و کشور‌های شمال اروپا متصل کند. در صورت تکمیل این مسیر، ایران می‌تواند از موقعیت جغرافیایی خود برای تبدیل شدن به یک مسیر مهم ترانزیتی میان آسیا و اروپا استفاده کند.

هادی حق‌شناس، استاندار گیلان در گفت‌وگویی با صدا و سیمای این استان گفت: ساخت راه‌آهن رشت - آستارا را از طرح‌های راهبردی این استان است که اجرای آن با جدیت دنبال می‌شود.

به گفته او، در حال حاضر تملک اراضی مورد نیاز برای اجرای خط ریلی راه آهن رشت - آستارا به طول ۱۶۲ کیلومتر در این استان به پایان رسیده و عملیات تثبیت بستر در حدود ۵۰ کیلومتر از این مسیر نیز انجام شده است. استاندار گیلان با بیان اینکه پیمانکار پای کار است و مردم منطقه هم حداکثر همکاری را داشته‌اند، بر ضرورت تداوم تأمین طرح تأکید کرد.

محمد پردل نژاد، مدیر حوزه طرح‌های شرکت ساخت و توسعه زیربنا‌های حمل و نقل در گیلان در این خصوص گفت: با ساخت این راه‌آهن، باری که از مسیر‌های دیگر عبور می‌کند زمانش تقریبا نصف می‌شود و هزینه حمل‌ونقل هم حدود ۳۰ درصد کاهش پیدا می‌کند که برای صاحبان کالا اهمیت زیادی دارد.

به گفته او، برای عبور خط آهن رشت – آستارا از شالیزارها، باغ‌ها و رودخانه‌های گیلان، ۴۰ کیلومتر پل و حدود ۱۰ ایستگاه در این مسیر ۱۶۲ کیلومتری طراحی شده است.

ساخت راه‌آهن هنوز وارد مرحله اصلی نشده است

برخورداری همزمان گیلان از ظرفیت‌های زمینی، ریلی، دریایی و هوایی، این استان را به یکی از نقاط مهم کشور برای توسعه تجارت و ارتباط با کشور‌های منطقه تبدیل کرده است.

آستارا از موقعیتی کم‌نظیر در کشور برخوردار است، این شهرستان به صورت همزمان دارای مرز زمینی، ریلی و دریایی است و عملکرد ۵ ماهه مرز آستارا نیز نشان می‌دهد این ظرفیت می‌تواند سهم قابل توجهی در توسعه تجارت خارجی و ترانزیت کشور داشته باشد.

هرچند تملک اراضی مورد نیاز برای اجرای خط ریلی رشت – آستارا به طول ۱۶۲ کیلومتر در گیلان به پایان رسیده و عملیات تثبیت بستر نیز در بخش‌هایی از مسیر آغاز شده است، اما این طرح هنوز وارد مرحله اجرای گسترده و اصلی خود نشده است و تأمین مالی و نهایی شدن اسناد قرارداد همچنان از مهمترین موضوعات پیش‌روی آن به شمار می‌آید. این وضعیت در حالی است که ظرفیت‌های تجاری و حمل‌ونقلی آستارا در حال افزایش است و فشار بیشتری بر زیرساخت‌های موجود زمینی و دریایی برای جابه‌جایی کالا وارد می‌شود.

راه‌آهن رشت - آستارا قرار است علاوه بر جابه‌جایی بار، ظرفیت انتقال سالانه یک تا ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار مسافر و ۱۵ میلیون تن کالا را ایجاد کند، ظرفیتی که می‌تواند جایگاه گیلان به ویژه آستارا را در شبکه حمل‌ونقل منطقه‌ای تقویت کند.

علی درمانی، فرماندار شهرستان آستارا در گفت‌و‌گو با رسانه‌ها ساخت خط آهن رشت - آستارا که زمینه ساز رونق اقتصادی در کشور است را از اولویت‌های مهم در سفر هیئت دولت به گیلان اعلام کرد و از تملک ۱۰۰ درصدی اراضی مورد نیاز آن خبر داد و گفت: همه اقدامات لازم در خصوص آغاز مرحله اجرایی این طرح آماده شده است و به زودی این اتفاق خواهد افتاد.

راه‌آهن؛ یکی از مهمترین مطالبات گیلان در سفر هیئت دولت

استاندار نیز در جلسه شورای برنامه ریزی با بیان اینکه گیلان با چند مطالبه کلیدی به استقبال سفر هیئت دولت می‌رود، راه‌آهن را یکی از محور‌های مهم توسعه این استان اعلام کرد.

حق‌شناس با اشاره به ظرفیت‌های ترانزیتی این مسیر گفت: هم اکنون اتصال ریلی از جمهوری آذربایجان به آستارا برقرار است و در این مسیر روزانه حجم قابل توجهی بار در حال جابه‌جایی است که نشان‌دهنده وجود تقاضای واقعی برای تکمیل کریدور است.

به گفته او، با تکمیل راه‌آهن رشت - آستارا، ظرفیت جابه‌جایی حدود ۱۵ میلیون تن بار در سال فراهم خواهد شد و این طرح نقش مهمی در تکمیل کریدور شمال - جنوب و ارتقای جایگاه ترانزیتی کشور خواهد داشت.