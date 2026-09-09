باشگاه خبرنگاران جوان - برای ما ایرانیها سلام کردن، فراتر از یک رسم و یا رعایت ادب و هنجار و... یک آموزه دینی هم هست و قدمتی هزارو۴۰۰ ساله دارد. آن طرف دنیا، اما ظاهراً ماجرا اینقدر جدی نبوده و «سلام» بخش مهمی از رواج یافتنش را مدیون اختراع تلفن در سال ۱۸۷۶ است. یعنی قبل از این و پیش از اینکه توماس ادیسون پیشنهاد کند برای شروع مکالمه یک عبارت مشخص و استاندارد داشته باشیم، مردم بیشتر از عبارتهایی مثل «صبح به خیر» و «عصر به خیر» استفاده میکردند. اما تلفن یکدفعه آدمها را به نقطهای وصل میکرد که معلوم نبود از نظر زمانی چقدر با ما فاصله دارد؛ بنابراین عبارتهای مشابه کمکم از سکه افتادند و ادیسون هم کمی بعد «سلام» را به «هِلو... الو»ی مورد علاقه الکساندر گراهام بل تغییر داد.
حالا نیویورک تایمز مینویسد «سلام» هم ظاهراً دارد به فهرست چیزهایی میپیوندد که فناوری از زندگیمان حذف میکند. با این دلیل که نسل جدید، چون همهچیزش با نسلهای قبل فرق دارد، در این مورد هم چندان پایبند رسم و رسوم قدیمی نیست و وقتی تلفنش زنگ میخورد، اگر شماره را بشناسد، دیگر لزومی نمیبیند طبق رسم قدیم بگوید: «سلام، وقت بهخیر، بفرمایید» مستقیم میرود سر اصل مطلب؛ مثلاً میگوید «بله؟» یا «چه خبر؟» حتی طبق آمار ۴۰درصد افراد هجده تا بیستوچهار ساله در یک نظرسنجی گفتهاند پاسخدادن به تلفن آن هم بدون سلام و احوالپرسی هیچ ایرادی ندارد و کاملاً قابل قبول است.
البته در ادامه، کلاهبرداریهای صوتی با هوش مصنوعی را هم مقصر میدانند که موجب شده سکوت کردن هنگام پاسخ به شماره ناشناس، تبدیل به یک توصیه امنیتی شود. کلاهبرداران حالا آنقدر حرفهای شدهاند که با یک «سلام» کوتاه، صدای قربانی را نمونهبرداری میکنند، با هوش مصنوعی مشابهش را میسازند و بعد، با همان صدای جعلی، به سراغ خانوادهاش میروند. کار به جایی رسیده که کارشناسان امنیت توصیه میکنند: «قبل از اینکه بگویی سلام، سکوت کن و بگذار طرف مقابل خودش را معرفی کند». برای همین نیویورک تایمز آخر مقالهاش عملاً با «سلام» خداحافظی میکند و میگوید نسل زد و کلاهبرداران، دستبهدست هم دادهاند تا کار سلام را یکسره کنند. اما اگر ما یاد بگیریم کمی صبورتر باشیم، تماسهای ناشناس را با سکوت آگاهانه پاسخ دهیم و سلام واقعیمان را بگذاریم برای ارتباطهای حضوری و یا وقتی که مطمئن شدیم آن سوی خط، آدمی است که قصد کلاهبرداری ندارد، شاید بشود یک جورهایی سلام را از انقراض نجات داد.
منبع: روزنامه قدس