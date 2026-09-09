فصل برداشت انگور در استان فارس آغاز شده است؛ برداشت در مرودشت ادامه دارد و در جهرم با رکورد ۳۷ هزار تونی به پایان رسیده تا نقش این استان در سفره‌های ایرانی پررنگ‌تر از همیشه باشد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - استان فارس به‌عنوان قطب اصلی تولید انگور در ایران شناخته می‌شود که با بیش از ۵۰ هزار هکتار سطح زیر کشت بارور و تولید سالانه بالغ بر ۵۱۷ هزار تن، رتبه نخست تولید این محصول در کشور را در اختیار دارد.

تنوع اقلیمی استان موجب شده تا فرایند برداشت این محصول از تیرماه آغاز و تا نیمه آبان‌ماه در شهرستان‌های مختلف ادامه یابد. در تازه‌ترین گزارش‌های دریافتی از قطب‌های تولید انگور استان، برداشت در دو شهرستان مهم مرودشت و جهرم با ارقام قابل‌توجهی همراه بوده است.

مرودشت؛ آغاز برداشت با طعم ۱۰ هزار تنی

برداشت انگور از تاکستان‌های شهرستان مرودشت آغاز شده و باغداران در حال جمع‌آوری محصول خود هستند. به گفته روح‌الله عزیزی، رئیس اداره تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی مرودشت، تاکنون بیش از ۱۰ هزار تن انگور از سطح یک هزار هکتار از باغات این شهرستان برداشت شده است.

عزیزی با تأکید بر ظرفیت‌های باغی این منطقه، تصریح کرد که انگور تولیدی مرودشت علاوه بر مصرف تازه، سهم مهمی در بازار صنایع تبدیلی نظیر تولید آبغوره، آب انگور و کشمش دارد.

او مدیریت بهینه باغات و بهره‌گیری از روش‌های نوین باغداری را عامل اصلی ارتقای بهره‌وری و بهبود معیشت باغداران این منطقه دانست.

جهرم؛ ثبت رکورد ۳۷ هزار تنی در پایان فصل برداشت

در آن سوی استان، فعالیت باغداران جهرمی به ثمر نشسته و برداشت انگور از تاکستان‌های این شهرستان با ثبت رقمی بالغ بر ۳۷ هزار تن به پایان رسیده است.

سجاد قناعتیان، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان جهرم، با ارائه جزئیات این آمار اعلام کرد: از مجموع یک‌هزار و ۹۳۲ هکتار سطح زیر کشت انگور در جهرم، بالغ بر یک‌هزار و ۸۶۶ هکتار بارور بوده که نتیجه آن، کسب این رکورد تولیدی است.

رمضانلی، مسئول باغبانی مدیریت جهاد کشاورزی جهرم نیز ضمن تأکید بر اهمیت توسعه باغداری، ظرفیت تاکستان‌های این شهرستان را برای استمرار تولید و تأمین نیاز بازار بسیار راهبردی ارزیابی کرد.

پایداری تولید در گرو صنایع تبدیلی

تولید نزدیک به ۵۰ هزار تن انگور تنها در دو شهرستان مرودشت و جهرم، نمادی از ظرفیت عظیم کشاورزی استان فارس است. استمرار این روند تولیدی، علاوه بر تأمین نیاز داخلی، می‌تواند با تمرکز بر صنایع تبدیلی و بسته‌بندی مدرن، به موتور محرک صادرات و ارزآوری در این بخش تبدیل شود.

جهاد کشاورزی استان فارس با هدف‌گذاری برای مدیریت مصرف نهاده‌ها و ارتقای کیفی محصولات، بر ضرورت گذار از شیوه‌های سنتی به الگو‌های علمی‌تر تولید تأکید دارد تا نقش انگور در اقتصاد مقاومتی استان تثبیت شود.

برچسب ها: تاکستان ، سفره ، انگور ، جهاد کشاورزی ، جهرم ، مرودشت
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