رئیس کل دادگستری مازندران از دستگیری چهار نفر در پرونده فساد اداری جهاد کشاورزی کلاردشت خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان -  عباس پوریانی رئیس کل دادگستری مازندران گفت: پرونده‌ای با موضوع فساد اداری در اداره جهاد کشاورزی شهرستان کلاردشت از بیش از یک سال قبل در دستور کار دادستانی این شهرستان قرار گرفته و تحقیقات درباره ابعاد مختلف آن به صورت مستمر در حال انجام بوده است.

او افزود:پس از تکمیل مراحل لازم در فرآیند تحقیقات مقدماتی و با پیگیری ویژه دادستان شهرستان کلاردشت و همکاری نیرو‌های اطلاعاتی، عملیات دستگیری افراد مرتبط با این پرونده در سه شهر استان مازندران انجام شد.

پوریانی گفت: در این عملیات، چهار نفر شامل دو نفر از کارکنان و دو فرد مرتبط با پرونده به اتهام رشا، ارتشا و سوء استفاده از موقعیت شغلی دستگیر شدند و اقدامات قانونی درخصوص آنان در حال انجام است.

او افزود: بخش عمده جرائم افراد مذکور، موجبات ساخت و ساز غیرمجاز در اراضی کشاورزی شهرستان کلاردشت به عنوان پایتخت اکوتوریسم ایران را فراهم کرده است.

منبع:خبرگزاری مهر

برچسب ها: دادگستری مازندران ، باند فساد
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