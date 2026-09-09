رئیس‌کل بانک مرکزی، از نهایی شدن فرآیند راه‌اندازی نخستین صندوق سرمایه‌گذاری ارزی خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - عبدالناصر همتی، رئیس‌کل بانک مرکزی، از نهایی شدن فرآیند راه‌اندازی نخستین صندوق سرمایه‌گذاری ارزی خبر داد و گفت: مقدمات فعالیت این صندوق با هدف جذب منابع ارزی و هدایت آن به سمت تأمین مالی فعالیت‌های اقتصادی و پروژه‌های ارزآور فراهم شده است.

 همتی افزود: نخستین صندوق سرمایه‌گذاری ارزی، تمامی مراحل لازم برای آغاز فعالیت را طی کرده و پذیره‌نویسی آن از هفته آینده آغاز خواهد شد.

او با اشاره به سازوکار این صندوق‌ها گفت: دارندگان ارز می‌توانند منابع خود را بدون تبدیل به ریال در صندوق سرمایه‌گذاری کنند و در مقابل، واحد سرمایه‌گذاری دریافت کنند. منابع جذب‌شده نیز در ابزار‌ها و دارایی‌های مالی ارزی به کار گرفته خواهد شد.

رئیس‌کل بانک مرکزی تأکید کرد: صدور و ابطال واحد‌های این صندوق‌ها به‌صورت ارزی انجام می‌شود و سرمایه‌گذار در زمان خروج نیز معادل ارزش واحد‌های خود را به صورت ارزی دریافت خواهد کرد.

وی همچنین گفت: بانک مرکزی در حال فراهم‌کردن و تسهیل سازوکار‌های لازم برای حمل، تحویل و نگهداری اسکناس ارز با هدف تسهیل ورود منابع ارزی به این صندوق‌ها و سرمایه‌گذاری در آنهاست.

همتی خاطرنشان کرد: راه‌اندازی صندوق‌های سرمایه‌گذاری ارزی بخشی از برنامه بانک مرکزی برای توسعه ابزار‌های مالی ارزی، فعال‌سازی منابع ارزی و تقویت تأمین مالی ارزی اقتصاد کشور است.

منبع: بانک مرکزی 

برچسب ها: سرمایه گذاری ارزی ، بانک مرکزی
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