باشگاه خبرنگاران جوان - عبدالناصر همتی، رئیسکل بانک مرکزی، از نهایی شدن فرآیند راهاندازی نخستین صندوق سرمایهگذاری ارزی خبر داد و گفت: مقدمات فعالیت این صندوق با هدف جذب منابع ارزی و هدایت آن به سمت تأمین مالی فعالیتهای اقتصادی و پروژههای ارزآور فراهم شده است.
همتی افزود: نخستین صندوق سرمایهگذاری ارزی، تمامی مراحل لازم برای آغاز فعالیت را طی کرده و پذیرهنویسی آن از هفته آینده آغاز خواهد شد.
او با اشاره به سازوکار این صندوقها گفت: دارندگان ارز میتوانند منابع خود را بدون تبدیل به ریال در صندوق سرمایهگذاری کنند و در مقابل، واحد سرمایهگذاری دریافت کنند. منابع جذبشده نیز در ابزارها و داراییهای مالی ارزی به کار گرفته خواهد شد.
رئیسکل بانک مرکزی تأکید کرد: صدور و ابطال واحدهای این صندوقها بهصورت ارزی انجام میشود و سرمایهگذار در زمان خروج نیز معادل ارزش واحدهای خود را به صورت ارزی دریافت خواهد کرد.
وی همچنین گفت: بانک مرکزی در حال فراهمکردن و تسهیل سازوکارهای لازم برای حمل، تحویل و نگهداری اسکناس ارز با هدف تسهیل ورود منابع ارزی به این صندوقها و سرمایهگذاری در آنهاست.
همتی خاطرنشان کرد: راهاندازی صندوقهای سرمایهگذاری ارزی بخشی از برنامه بانک مرکزی برای توسعه ابزارهای مالی ارزی، فعالسازی منابع ارزی و تقویت تأمین مالی ارزی اقتصاد کشور است.
منبع: بانک مرکزی