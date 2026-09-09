مدیرکل ثبت احوال استان فارس اعلام کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون، ۸ هزار و ۱۹۰ مورد ازدواج و ۳ هزار و ۵۶۴ مورد طلاق در استان به ثبت رسیده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - سیدعباس هاشمی در گفتوگو با خبرنگار ما، با اشاره به ضرورت بهرهگیری از دادههای آماری در مدیریت شهری و اجتماعی، از ثبت آمار جدید وقایع حیاتی استان در پنجماهه نخست سال ۱۴۰۵ خبر داد.
او گفت: طبق آمارهای رسمی منتشر شده، در این مدت ۱۷ هزار و ۸۷۷ مورد ولادت و ۸ هزار و ۱۹۰ مورد ازدواج در استان فارس ثبت شده است. در مقابل، آمار وفات ۱۱ هزار و ۳۶۳ مورد و آمار طلاق ۳ هزار و ۵۶۴ مورد گزارش شده است.
هاشمی با تأکید بر نقش کلیدی مرکز رصد جمعیت در «تصمیمسازی مبتنی بر داده»، اظهار داشت: شناخت دقیق روندهای جمعیتی و تغییرات ساختار سنی، ابزار اصلی برای برنامهریزی دقیق در حوزههای اقتصادی، فرهنگی و سیاسی است.
مدیرکل ثبت احوال استان فارس در ادامه افزود: هدف از گردآوری و تحلیل این دادهها، فراهم کردن بستری برای شناخت بهتر نیازهای جامعه و اتخاذ راهکارهای متناسب با شرایط استان است. این روند به دستگاههای اجرایی کمک میکند تا علاوه بر تخصیص هوشمندانه منابع، در راستای پیشگیری از آسیبهای اجتماعی، گامهای عملی بردارند.