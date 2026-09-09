مدیرکل ثبت احوال استان فارس اعلام کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون، ۸ هزار و ۱۹۰ مورد ازدواج و ۳ هزار و ۵۶۴ مورد طلاق در استان به ثبت رسیده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - سیدعباس هاشمی در گفت‌و‌گو با خبرنگار ما، با اشاره به ضرورت بهره‌گیری از داده‌های آماری در مدیریت شهری و اجتماعی، از ثبت آمار جدید وقایع حیاتی استان در پنج‌ماهه نخست سال ۱۴۰۵ خبر داد.

او گفت: طبق آمار‌های رسمی منتشر شده، در این مدت ۱۷ هزار و ۸۷۷ مورد ولادت و ۸ هزار و ۱۹۰ مورد ازدواج در استان فارس ثبت شده است. در مقابل، آمار وفات ۱۱ هزار و ۳۶۳ مورد و آمار طلاق ۳ هزار و ۵۶۴ مورد گزارش شده است.

هاشمی با تأکید بر نقش کلیدی مرکز رصد جمعیت در «تصمیم‌سازی مبتنی بر داده»، اظهار داشت: شناخت دقیق روند‌های جمعیتی و تغییرات ساختار سنی، ابزار اصلی برای برنامه‌ریزی دقیق در حوزه‌های اقتصادی، فرهنگی و سیاسی است.

مدیرکل ثبت احوال استان فارس در ادامه افزود: هدف از گردآوری و تحلیل این داده‌ها، فراهم کردن بستری برای شناخت بهتر نیاز‌های جامعه و اتخاذ راهکار‌های متناسب با شرایط استان است. این روند به دستگاه‌های اجرایی کمک می‌کند تا علاوه بر تخصیص هوشمندانه منابع، در راستای پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی، گام‌های عملی بردارند.

برچسب ها: ازدواج ، طلاق ، ثبت احوال ، استان فارس
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