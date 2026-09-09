۱۰ هکتار از اراضی شالیزاری شهرستان نوشهر در پی وقوع سیلاب دچار خسارت شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛سید سجاد حسنی بالاجاده - جواد محمودی مدیر جهاد کشاورزی شهرستان نوشهر گفت: بارش‌های اخیر و سیلاب، خسارت به ۱۰ هکتار از اراضی شالیزاری این شهرستان را به همراه داشت.

او افزود: بلافاصله پس از وقوع سیلاب، کارشناسان جهاد کشاورزی شهرستان برای ارزیابی میدانی میزان خسارت وارد شده به اراضی شالیزاری به مناطق آسیب‌دیده اعزام شدند.

محمودی گفت: هدف اصلی این ارزیابی، برآورد دقیق سطح خسارت‌دیده، تعیین وضعیت محصول و ارائه گزارش مستند به مقامات بالادستی به‌منظور تصمیم‌گیری و پیگیری برای جبران خسارت کشاورزان است.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان نوشهر افزود: فرآیند بررسی و مستندسازی خسارت با جدیت در حال پیگیری است و نتایج ارزیابی نهایی پس از تکمیل، به نحو مقتضی اعلام خواهد شد.

او در پایان از کشاورزان شهرستان خواست در صورت مشاهده هرگونه خسارت، موارد را در اسرع وقت به جهاد کشاورزی شهرستان اعلام کنند تا روند رسیدگی و ارزیابی بدون وقفه انجام شود.