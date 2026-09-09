باشگاه خبرنگاران جوان؛ محمد امیرمحمدی - حسین سیمایی صراف امروز (چهارشنبه، ۱۸ شهریور) در ابتدای ورودش به استان هرمزگان، برنامههای وزارت علوم برای آغاز سال تحصیلی جدید و توسعه علم و فناوری در منطقه را تشریح کرد.
وی آموزش حضوری یا غیرحضوری را یکی از دغدغههای اصلی این روزها دانست و گفت: با توجه به اینکه آغاز سال تحصیلی با ماه مهر و ایام دفاع مقدس مقارن شده، هرمزگان را انتخاب کردیم تا استقبال از مهر را از جبهه مقاومت آغاز کنیم.
سیمایی صراف با اشاره به آمادگی دانشگاهیان هرمزگان برای شروع سال تحصیلی، افزود: بررسیهای اولیه و نظرسنجی اولیه و نظرسنجیهای ضمنی نشان میدهد که بخش قابل توجهی از دانشجویان، حتیاوطلب آموزش حضوری هستند؛ موضوعی که هم مایه خوشحالی است و هم دشمنان را که به دنبال خاموشی نهاد علم هستند، مأیوس خواهد کرد.
وزیر علوم درباره ترکیب آموزش حضوری و مجازی در مناطق درگیر جنگ تصریح کرد: تصمیمگیری نهایی در این باره پس از پایان روز و با مشورت مدیران دانشگاهی و مقامات امنیتی استان اتخاذ خواهد شد.
وی از تغییر اولویتهای وزارت علوم در حوزه علم و فناوری در پی جنگ خبر داد و گفت: جنگ، اولویتها را در این حوزه تغییر داد. با هدف توسعه بیشتر ایران و حفظ امنیت منطقه، دانشگاه هرمزگان که از ظرفیتهای خوبی برخوردار است، مورد توجه ویژه قرار میگیرد.
سیمایی صراف از برنامهریزی برای بازدید از مکانهای آسیبدیده علمی و اندیشیدن تدابیری برای جبران خسارات خبر داد و از صبر و مقاومت مردم استان هرمزگان قدردانی کرد.
وی در پایان خطاب به متجاوزان گفت: مردم ایران اهل گفتوگو هستند و جنگطلب نیستند، اما جنگ را بلدند. هر وقت متجاوزان به حاکمیت، تمامیت ارضی و استقلال ایران احترام بگذارند، ملت ایران با منطق و صلح وارد گفتوگو خواهد شد.