دادستان مرکز آذربایجان غربی از صدور دستور بازداشت یک بلاگر هتاک در ارومیه خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - مجیدی دادستان مرکز آذربایجان غربی با بیان اینکه فردی به هویت «س.ق» طی انتشار فیلمی توهین‌آمیز با محتوای موهن درباره مقدسات مذهبی گ و با استفاده از آهنگ و حرکات ناشایست، عفت عمومی و حرمت شهروندان را جریحه‌دار کرده بود، اظهار کرد: دستور دستگیری متهم به نیروی انتظامی ابلاغ شد و پرونده با محوریت پلیس فتا در دست بررسی است.

دادستان مرکز استان تصریح کرد: با رصد دقیق و پیگیری پلیس فتا، متهم شناسایی و روند رسیدگی قضایی به پرونده در جریان است.

وی تأکید کرد: توهین به مقدسات و هتک حرمت مردم با هیچ توجیهی قابل پذیرش نیست و دستگاه قضا با قاطعیت با این‌گونه اقدامات برخورد خواهد کرد.