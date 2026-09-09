باشگاه خبرنگاران جوان- صبح چهارشنبه، جلسه شورای آموزش و پرورش شهرستان کرمانشاه در آستانه سال تحصیلی ۱۴۰۶-۱۴۰۵ به ریاست محمد مبیّن، فرماندار و رئیس شورا، برگزار شد.

این نشست با حضور مدیران نواحی سه‌گانه آموزش و پرورش، مدیر آموزش و پرورش ماهیدشت، معاون اداره‌کل نوسازی مدارس، نمایندگان دستگاه‌های اجرایی، نیروی انتظامی، شهرداری و دیگر اعضای حقوقی شورا و به میزبانی اداره آموزش و پرورش ناحیه یک کرمانشاه برگزار شد.

محمد مبیّن، فرماندار کرمانشاه، در این جلسه با اشاره به افزایش جمعیت در شهرک‌های جدیدالاحداث، اظهار کرد: ساخت برخی مجتمع‌های مسکونی بدون پیش‌بینی فضای آموزشی مناسب، فشار مضاعفی بر مدارس مناطق مجاور وارد کرده و تداوم این وضعیت در آینده مشکل‌ساز خواهد شد.

وی افزود: برای رفع این کمبود، تغییر کاربری زمین‌های بلااستفاده در مناطق پرتراکم از طریق کمیسیون ماده ۵ قانون زمین شهری و با همکاری اداره‌کل راه و شهرسازی در دستور کار قرار می‌گیرد.

فرماندار کرمانشاه همچنین از برگزاری جلسات تخصصی برای تعیین تکلیف سایر شهرک‌های فاقد فضای آموزشی خبر داد و بر ضرورت رفع فوری کمبود زمین آموزشی در مناطق پرتراکم تأکید کرد.

مبیّن در ادامه ساماندهی سرویس مدارس و ایمن‌سازی مسیر‌های منتهی به مدارس را از دیگر محور‌های مهم جلسه عنوان کرد و گفت: نرخ مصوب سرویس مدارس باید پیش از آغاز سال تحصیلی تعیین شود و شهرداری و پلیس راهور نیز باید در هفته نخست مهر نسبت به ساماندهی این حوزه اقدام کنند.

وی بر نصب سرعت‌گیر و اجرای خط‌کشی مقابل مدارسی که از تمهیدات ایمنی کافی برخوردار نیستند تأکید کرد و از مدیران نواحی آموزش و پرورش خواست نیاز‌های خود را برای طرح در شورای ترافیک شهرستان احصا و اعلام کنند.

فرماندار کرمانشاه با اشاره به شرایط فرهنگی و اجتماعی سال جاری، بر توجیه و توانمندسازی مدیران و کادر آموزشی در حوزه مسائل روانشناختی و فرهنگی تأکید کرد و گفت: مدیران مدارس در آستانه بازگشایی مدارس باید ضمن توجیه دبیران، نظارت مستمر بر فضای مدرسه داشته باشند.

وی با اشاره به برخی رفتار‌های نامناسب در فضای مجازی که موجب خدشه‌دار شدن اعتماد عمومی شده است، بر ضرورت مدیریت هوشمندانه این مسائل تأکید کرد.

مبیّن همچنین از اجرای طرح فرهنگی «قهرمان قله‌ها» با همکاری سازمان تبلیغات اسلامی خبر داد و افزود: این مسابقه در بخش‌های ادبی، علمی، هنری و ورزشی و با الهام از بیانات امام شهید طراحی شده و در سطح شهرستان اجرا می‌شود.

وی گفت: اطلاع‌رسانی طرح «قهرمان قله‌ها» از طریق شبکه شاد و توزیع تراکت در مدارس انجام خواهد شد.

فرماندار کرمانشاه در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ابلاغیه وزیر آموزش و پرورش درباره ممنوعیت دریافت شهریه در مدارس دولتی تصریح کرد: دریافت هرگونه وجه تحت عنوان شهریه در مدارس دولتی وجاهت قانونی ندارد و در صورت مشاهده، با متخلفان برخورد خواهد شد.

وی کمک‌های داوطلبانه والدین برای تأمین هزینه‌های جاری مدارس را بلامانع دانست و در عین حال بر توجه به وضعیت اقتصادی خانواده‌ها، به‌ویژه خانواده‌های تحت پوشش نهاد‌های حمایتی، تأکید کرد.

مبیّن همچنین بر توزیع عادلانه لوازم‌التحریر میان دانش‌آموزان نیازمند تأکید کرد و گفت: اقلام اهدایی کمیته امداد، بهزیستی و سایر نهاد‌ها باید بر اساس فهرست دانش‌آموزان بی‌بضاعت و با هماهنگی کامل آموزش و پرورش توزیع شود تا از توزیع ناعادلانه جلوگیری شود.

فرماندار کرمانشاه در پایان خواستار تشدید نظارت بر بوفه‌های مدارس شد و از مجموعه بهداشت خواست با همکاری کادر آموزشی، نظارت مستمر بر این مراکز را افزایش دهد.

وی همچنین بر برخورد قاطع با دستفروشان متخلف در اطراف مدارس و جلوگیری از ورود مواد مخدر و دخانیات به محیط‌های آموزشی با همکاری نیروی انتظامی تأکید کرد.