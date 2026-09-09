باشگاه خبرنگاران جوان - به گزارش روابط عمومی و امور بینالملل شرکت توسعه فضاهای فرهنگی، این نشست با حضور نمایندگان سازمان نوسازی شهر تهران و راهآهن تهران در ساختمان مدیریت مجموعه باغراه حضرت زهرا (س) برگزار شد و حاضران درباره نحوه بهرهبرداری، نگهداشت و مدیریت این مجموعه و الزامات مرتبط با آن به بحث و تبادل نظر پرداختند.
در این جلسه، طرفین ضمن بررسی ابعاد مختلف بهرهبرداری از باغراه حضرت زهرا (س)، بر ضرورت تعیین چارچوبهای مشخص برای همکاری و مدیریت این مجموعه تأکید کردند.
رفیعزاده، مدیر نگهداشت شرکت توسعه فضاهای فرهنگی و مدیر باغراه حضرت زهرا (س)، با اشاره به اهمیت تعیین سازوکار مشخص برای بهرهبرداری از این مجموعه اظهار کرد: «بهرهبرداری مناسب از باغراه حضرت زهرا (س) مستلزم ایجاد یک چارچوب مشخص و توافق مشترک میان مجموعههای ذیربط است تا ضمن حفظ و نگهداشت مطلوب، زمینه استفاده بهینه شهروندان از ظرفیتهای این مجموعه فراهم شود.»
وی افزود: «با توجه به ظرفیتهای اجتماعی، فرهنگی و تفریحی باغراه حضرت زهرا (س)، لازم است موضوع بهرهبرداری با رویکردی منسجم و مبتنی بر برنامهریزی دقیق دنبال شود تا خدمات ارائهشده به شهروندان با کیفیت مطلوب و در چارچوب ضوابط تعیینشده استمرار یابد.»
در پایان این نشست مقرر شد پس از بررسی و جمعبندی مباحث مطرحشده، جلسه نهایی با راهآهن تهران هفته آینده با هدف تنظیم صورتجلسه و نهاییسازی توافقات برگزار شود.
باغراه حضرت زهرا (س) یکی از طرحهای مهم شهری در جنوب تهران است که با هدف توسعه فضاهای عمومی، ایجاد مسیرهای پیادهمحور و فراهم کردن ظرفیتهای فرهنگی، اجتماعی، تفریحی و گردشگری برای شهروندان در مناطق ۱۷ و ۱۸ ایجاد شده است. این مجموعه با برخورداری از فضاهای متنوع شهری، میتواند بهعنوان یکی از ظرفیتهای مهم برای ارتقای کیفیت محیطی و افزایش سرانه فضاهای عمومی و تفریحی در جنوب پایتخت مورد استفاده قرار گیرد.